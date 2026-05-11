Archivo - La Comunidad celebra el Día Internacional de los Museos con rutas teatralizadas, talleres y conciertos gratuitos - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid celebrará este fin de semana el Día Internacional de los Museos con una programación especial y gratuita dirigida a todos los públicos que incluirá rutas teatralizadas, talleres familiares, conciertos y espectáculos en distintos espacios culturales de la región, coincidiendo con esta efeméride que se conmemora cada 18 de mayo.

Así lo ha destacado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, en el que ha señalado que la iniciativa se desarrollará en la Casa Museo Lope de Vega, el Museo Picasso-Colección Eugenio Arias, el Centro de Interpretación de Nuevo Baztán, el Museo Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M), el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid y el Museo Casa Natal de Cervantes.

De este modo, la Casa Museo Lope de Vega abrirá de manera extraordinaria el próximo lunes, 18 de mayo, y ofrecerá para el sábado la ruta teatralizada 'Letras y espadas por el Barrio de las Letras', a cargo de la compañía Vataria. La actividad permitirá recorrer las calles del histórico enclave madrileño junto a personajes vinculados al Siglo de Oro, como Lope de Vega, Calderón de la Barca o Quevedo, además de figuras literarias como La Lebrijana o Diego Alatriste.

Por su parte, el Museo Picasso-Colección Eugenio Arias, situado en Buitrago del Lozoya, celebrará el sábado el taller familiar 'Mi Museo Picasso' y, un día después, el espectáculo 'Titiriscopio', una propuesta de teatro a pequeña escala que combinará piezas breves de títeres y hologramas en directo para acercar al público la amistad entre Pablo Picasso y su barbero, Eugenio Arias.

El Centro de Interpretación de Nuevo Baztán acogerá también el sábado el concierto 'Música para flauta y violín en la España de la Ilustración', interpretado por el ensemble Effimera en la iglesia de San Francisco Javier. Además, el domingo se celebrará un taller de hilada tradicional de esparto, técnica declarada Bien de Interés Cultural (BIC) del Patrimonio Inmaterial por el Gobierno regional y actualmente en riesgo de desaparición.

En este espacio también podrá visitarse la exposición temporal 'Porcelanas para los Reyes de España. La producción de la Real Fábrica del Buen Retiro', integrada por una selección de vajillas, jarrones y figuras de porcelana elaboradas entre 1760 y 1808.

Asimismo, el Museo CA2M de Móstoles contará con tres exposiciones temporales: 'Entre el cielo y la tierra', de Antonio Ballester Moreno; 'Arquitectura menor', de Esther Partegàs, y 'Una y otra vez', de Dorothy Iannone.

NOCHE EN BLANCO EN ALCALÁ DE HENARES

Los museos regionales ubicados en Alcalá de Henares se sumarán tanto al Día Internacional de los Museos como a la tradicional Noche en Blanco complutense, con aperturas extraordinarias hasta la medianoche.

Así, el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid (MARPA) ofrecerá el sábado el espectáculo 'Apolo. Arte y mito', una propuesta inspirada en las artes escénicas grecolatinas y los relatos mitológicos de la Antigüedad. Además, el domingo acogerá el taller de paleontología '¿Qué hace un cachorro como tú en un sitio como este?', centrado en el hallazgo de un ejemplar prehistórico de dientes de sable.

Por último, el Museo Casa Natal de Cervantes organizará una actividad participativa bajo el lema del Consejo Internacional de Museos (ICOM) para este año, 'Museos uniendo un mundo dividido', en la que los visitantes podrán dejar mensajes de paz en el patio del museo. El público también podrá recorrer la exposición 'Con capa y espada. La moda en época de Cervantes', dedicada a la historia de la indumentaria del Siglo de Oro y a la denominada vestimenta a la española.