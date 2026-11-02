La Comunidad celebra que el Gobierno central incorpore a la planificación eléctrica las 100.000 viviendas del sureste

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MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha asegurado que el Gobierno central finalmente reformulará su planificación eléctrica para incorporar a las más de 100.000 viviendas que surgirán en el sureste de la región fruto de los desarrollos urbanísticos de Valdecarros, Los Ahijones y Los Berrocales, los cuales hasta ahora no tenían garantizado el acceso al suministro energético.

Desde la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior han celebrado que este cambio es resultado de las alegaciones y del trabajo técnico del Ejecutivo autonómico, que lleva meses presionando para que se atendieran sus necesidades y revertir una situación que podría poner en peligro la viabilidad de los nuevos barrios. Ahora la planificación del Ministerio para la Transición Ecológica contempla estos nuevos desarrollos, así como el de Madrid Nuevo Norte.

La propuesta inicial de planificación eléctrica hasta 2030 no contemplaba en un origen la conexión a estos nuevos desarrollos. El ya exconsejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, reconoció en un desayuno informativo con la prensa a principios de octubre su "preocupación" y "rabia" ante una situación "inédita" en la que en España se podrían llegar a construir viviendas sin conexión a la red eléctrica.

No obstante, desde el Gobierno madrileño advierten de que el reconocimiento de esa capacidad sobre el papel no garantiza todavía el suministro efectivo, ya que será necesario ejecutar las infraestructuras correspondientes. Además, cifra en cerca de dos años el retraso acumulado respecto a las necesidades que había planteado.

OTRAS ACTUACIONES EN MUNICIPIOS MADRILEÑOS

La Comunidad de Madrid mantiene también sus reivindicaciones para que la planificación definitiva incluya actuaciones pendientes en otros municipios. En concreto, reclama la ampliación de la subestación de Parla, para la que ya se han solicitado unos 240 megavatios; y la de Algete, necesaria para atender los desarrollos urbanísticos e industriales de la localidad y Fuente el Saz.

En el caso de Parla, la falta de capacidad eléctrica ya habría provocado denegaciones de proyectos de urbanización y estaría limitando la implantación de nuevas actividades productivas, según la información trasladada por la Consejería. El Gobierno regional también alerta de dificultades en otros puntos, como Getafe.

Estas demandas fueron trasladadas el pasado 26 de octubre por el viceconsejero de Medio Ambiente, Agricultura y Ordenación del Territorio, Rafael García, al secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, en una reunión para analizar los cambios introducidos en la propuesta de planificación eléctrica.

Según la Comunidad, aquel encuentro concluyó con el compromiso de mantener nuevos contactos entre el Ministerio, las empresas distribuidoras y el Ejecutivo autonómico para estudiar la viabilidad de las actuaciones pendientes en Parla y Algete.

RIESGO PARA LAS INVERSIONES INDUSTRIALES

La Consejería advierte de que las limitaciones de la red no afectan únicamente a los nuevos desarrollos residenciales, sino que también pueden frenar inversiones industriales y tecnológicas, especialmente la implantación de centros de datos.

Según los datos aportados por el Gobierno regional, la Comunidad concentra 56 proyectos de este tipo, 15 en construcción y 41 en fase de diseño, que representan una inversión aproximada de 15.000 millones de euros y podrían generar entre 17.000 y 24.000 empleos directos e indirectos.

El Ejecutivo autonómico considera que estas instalaciones, necesarias para actividades como la Inteligencia Artificial, requieren una capacidad de suministro que la planificación eléctrica debe tener en cuenta. En este sentido, cuestionan que la saturación de la red se aborde mediante mayores restricciones a las inversiones en lugar de reforzar las infraestructuras.

La Comunidad reclama así que el Ministerio incorpore a la planificación definitiva las actuaciones que siguen pendientes y concrete las inversiones necesarias para atender el crecimiento de la región tanto en el plano residencial, como en el industrial y tecnológico.