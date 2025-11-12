Comunidad celebrará su acto de Constitución "como todos los años" y afirma que Delegación "es libre" de hacer el suyo

Archivo - La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, y el Delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín, a la salida del acto de investidura como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Alcalá, a 27 de febrero de 2024, en Madrid (E - José Oliva - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado que la Comunidad de Madrid celebrará su acto por el Día de la Constitución "como todos los años" y ha expresado que la Delegación de Gobierno "es libre" de hacer lo que considere.

"Cuando en Madrid haya un delegado del Gobierno, pues a lo mejor podremos plantear que vuelva a haber un discurso de delegado en esos actos de la Constitución, que por otra parte están abiertos a todos los madrileños y que no participa solo el delegado o la institución", ha señalado el consejero portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

La Comunidad de Madrid y la Delegación del Gobierno en la capital celebrarán ambos el viernes 5 de diciembre sus respectivos actos para conmemorar el Día de la Constitución, evidenciando así su falta de entendimiento y rompiendo por segundo año consecutivo la tradición de albergar un evento conjunto con intervenciones de los representantes de cada institución.

Aunque el consejero ha subrayado que no se han cursado todavía las invitaciones, ha indicado que el delegado "es libre" de celebrar lo que considere, mientras el Gobierno regional seguirá haciendo el suyo "con todos los madrileños y con toda la sociedad civil en la Real Casa de Correos".