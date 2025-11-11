Comunidad y Delegación del Gobierno celebrarán el mismo día sus respectivos actos por la Constitución

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, durante el acto del 46º aniversario de la Constitución Española en la Real Casa de Correos, a 3 de diciembre de 2 - MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid y la Delegación del Gobierno en la capital celebrarán ambos el viernes 5 de diciembre sus respectivos actos para conmemorar el Día de la Constitución, evidenciando así su falta de entendimiento y rompiendo por segundo año consecutivo la tradición de albergar un evento conjunto con intervenciones de los representantes de cada institución.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha adelantado este martes que la institución que encabeza celebrará un acto en solitario para conmemorar el Día de la Constitución en vistas de que la Comunidad de Madrid mantendría este año la misma postura que el año pasado y no dejaría hueco a su intervención en el evento en la Real Casa de Correos.

Fuentes de ambas instituciones consultadas por Europa Press han confirmado que sus respectivos actos se celebrarán el viernes 5 de diciembre. En el caso del Gobierno regional, se celebrará en la sede de la Presidencia, si bien por parte de la Delegación del Gobierno aún no han especificado hora ni lugar del evento.

Martín ha recordado que ya el año pasado la Comunidad de Madrid decidió "cambiar unilateralmente el formato" del acto y "obligó" a la Delegación a organizar un evento independiente, y que ahora, ante la perspectiva de que el Gobierno regional no cambie de parecer, volverán a celebrar este día en paralelo.

La Comunidad de Madrid aún no ha confirmado si invitará al delegado, si bien es cierto que ya este año dejaron fuera a todos los miembros del Gobierno de España del acto institucional por el Dos de Mayo, festividad de la región, acusando al Ejecutivo central de haber roto "toda relación institucional".

En lo que respecta a Martín, desde la Comunidad de Madrid se han referido a él en varias ocasiones como "delegado del sanchismo" y han rechazado toda posibilidad de colaboración, mientras que el propio delegado ha cargado también contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a la que ha acusado de presidir la región "con el único objetivo de defenderse, ella y su entorno, ante las evidencias de presuntos delitos y pelotazos".

De esta forma se termina por romper una tradición de dos décadas en las que el representante del Gobierno central en Madrid asistía y tomaba la palabra en el acto, organizado en coordinación por ambas instituciones en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia autonómica.