La Comunidad censura "falacias" del delegado del Gobierno con entregas a cuenta y tilda de "desastrosa" su gestión

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha censurado este martes las "falacias" del delegado del Gobierno, Francisco Martín, con las entregas a cuenta, al insistir en que se trata de una transferencia "obligatoria por ley", y ha tildado de "desastrosa" su gestión.

"El delegado del Gobierno insiste en una falacia y es la de pensar que es Pedro Sánchez quien financia de su propio bolsillo los servicios públicos de las distintas comunidades autónomas", ha asegurado el también portavoz del Gobierno autonómico en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Así, le ha recordado que esos recursos provienen de los impuestos que pagan los madrileños y de los que "el 80% se lo queda a la Administración General del Estado y el otro 20% se transfiere a la comunidad autónoma porque es un mandato legal".

García Martín ha reprochado que el delegado del Gobierno esté "insinuando" que Pedro Sánchez "se podría quedar el dinero de todos los madrileños", pero ha insistido en que son impuestos que se pagan y recaudan en la región para financiar servicios públicos.

Considera que el balance de Martín al frente de la Delegación del Gobierno "no puede ser más desastroso" porque pertenece al "Gobierno del caos". "Todo lo que toca el gobierno de Pedro Sánchez lo convierte en un caos, amén de los escándalos de corrupción que estamos viendo en nuestro país o amén de los casos de abuso sexual que han sido tapados por el Gobierno", ha subrayado.