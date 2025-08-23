Comunidad censura falta de acción del Gobierno en incendios: "No puede quedarse parado y encima echar la culpa a CCAA"

MADRID 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha censurado este sábado la falta de acción del Gobierno central ante la ola de incendios que ha afectado al país y ha afeado además Ejecutivo de Pedro Sánchez que "encima" responsabilice a las Comunidades Autónomas de ello.

"Desde luego, lo el Gobierno central no puede hacer es quedarse parado y luego echar encima la culpa a las Comunidades Autónomas", ha censurado la consejera en declaraciones a los medios en una visita a las instalaciones de ASV NATUR FLOR de la capital.

En este sentido, ha censurado que el Gobierno se limite a decir que si las Comunidades Autónomas necesitan ayuda, que la pidan, cuando es deber del Ejecutivo central "ayudar siempre". ""Todos somos España. Esto no se trata de comunidades y de gobierno central, esto se trata del conjunto", ha defendido.

Así, ha recordado que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid ha prestado medios, "como no podía ser de otra manera", para colaborar en los incendios activos "allí donde se ha necesitado" y otras comunidades "han puesto todos los medios que tenían". "No se trata de quién lo hace mejor o quién lo hace peor", ha dicho.

En esta línea, ha insistido en una acción coordinada. "Todos debemos trabajar, desde el Gobierno central con las comunidades, con un único objetivo, tanto la prevención como la extinción de los incendios", ha zanjado.