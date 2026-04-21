La Comunidad censura a la ministra de Educación por "no incluir" el primer ciclo de Infantil en la ley para bajar ratios

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, María Mercedes Zarzalejo (c), durante el Pleno de la Asamblea de Madrid, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España). La Asamblea de Madrid aprueba hoy con la mayoría absoluta del - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha censurado a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, por "no incluir" al primer ciclo de Infantil en la ley para bajar ratios.

Lo ha manifestado este martes en declaraciones remitidas a los medios de comunicación después de que el Consejo de Ministros haya aprobado en segunda vuelta el proyecto de Ley que establece con carácter general un máximo de 22 alumnos por aula en Primaria --frente a los 25 actuales-- y de 25 en ESO --frente a los 30 actuales--.

"Es una prueba más de que la ministra Tolón, al igual que su antecesora (Pilar Alegría), no nos ha escuchado. No ha escuchado la calle, no ha escuchado a las comunidades autónomas y no ha tenido en cuenta a los organismos perceptivos en este tipo de iniciativas legislativas, como el Consejo Escolar", ha lamentado la máxima responsable de la educación madrileña.

Sobre la Educación Infantil, Zarzalejo ha cargado contra Tolón por "no atender" las reivindicaciones de las trabajadoras, que continúan con su huelga indefinida en los centros de la región. Entre sus reclamaciones, pedían la inclusión del primer ciclo de Educación Infantil en la nueva ley educativa.

"Nos impone a las comunidades autónomas una carga económica que, desde luego, no podemos asumir", ha avisado. Desde la Comunidad de Madrid le decimos a la ministra que basta ya, que nos escuche, que haga su trabajo y que legisle", ha concluido.

Desde el Ministerio han señalado que iniciará antes del verano los trabajos para revisar el Real Decreto, que, entre otras disposiciones, podrá incluir la regulación de las ratios de los centros docentes que imparten el primer ciclo de la educación infantil 0-3 años.

En la primera semana de las movilizaciones, la ministra se reunió con representantes de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles. De acuerdo con Educación, Tolón mostró su disposición a dar una solución a esta demanda "que la propia Plataforma lleva años reclamando a la Comunidad de Madrid".

Precisamente este lunes, Zarzalejo enviaba una carta a Tolón para exigirle que "asuma las competencias que desde 2020 le atribuye" la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE) y que regule la rebaja de ratios de alumnos en el primer ciclo de Educación Infantil, dado "el evidente alcance nacional del problema".