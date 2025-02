La Comunidad censura "tintes autoritarios" del Gobierno con Real Casa de Correos y falta de lealtad institucional

Se pregunta "por qué le parece inconstitucional una ley que precisamente lo que hace es proteger la Real Casa de Correos"

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad, Miguel Ángel García Martín, ha censurado este jueves los "tintes autoritarios" del Gobierno de España al querer convertir la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico, en Lugar de Memoria Democrática, por no "soportar" que otra institución defienda sus intereses, y ha reprochado su falta de lealtad institucional.

Así lo ha expresado ante los periodistas desde la antesala del Pleno de la Cámara regional después de que ayer el Ministerio liderado por Ángel Víctor Torres enviara a la Comunidad una invitación "con objeto de evitar cualquier posible tacha de inconstitucionalidad" y solicitara al Ejecutivo regional una respuesta antes del 26 de febrero.

Según el Gobierno central, la norma autonómica "blinda" el edificio frente a cualquier declaración de Lugar de Memoria Democrática, lo que supone una incompatibilidad con el orden constitucional y limita las competencias estatales en esta materia.

"Tengo que decir que lo hemos conocido por los medios de comunicación, porque el Gobierno central no se ha puesto en contacto con el Gobierno de la Comunidad de Madrid para absolutamente nada. Esta es la forma que tiene el Gobierno de Pedro Sánchez de entender la lealtad institucional", ha trasladado el consejero.

En esta línea, ha afirmado que no se trata de la primera vez que el Gobierno central se comporta "de manera desleal" y no comprende el normal funcionamiento de las relaciones entre instituciones. "Lo que me pregunto en esta cuestión es qué le parece o por qué le parece inconstitucional una ley que precisamente lo que hace es proteger la Real Casa de Correos", ha trasladado.

"¿En qué cabeza cabe que pueda ser inconstitucional que la propiedad de un inmueble pueda decidir sobre ese inmueble? ¿En qué cabeza cabe que pueda ser inconstitucional que una Comunidad como la madrileña que tiene un edificio en propiedad pueda decidir lo que ocurre o lo que no ocurre o las placas o no que se colocan en ese edificio?", se ha preguntado García Martín.

Considera que se trata de una justificación más del Gobierno sobre el "Francaño" que se ha montado por el aniversario de la muerte del dictador. "Seguiremos defendiendo los intereses de los madrileños, y desde luego lo que le pedimos al Gobierno es que saque sus manos de la Real Casa de Correos, que no la utilice como escudo para tapar ni los casos de corrupción que la acorralan, ni siquiera como escudo para tratar de incorporar en el debate cuestiones diferentes que tapen esa debilidad política institucional que tiene", ha exigido.