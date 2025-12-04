La Comunidad censura la "tomadura de pelo" de la financiación singular: "Es un chantaje total"

La consejera de Economía de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert (c) durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el Ministerio de Hacienda, - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha censurado este jueves la "tomadura de pelo" de la financiación singular para Cataluña, al asegurar que es un "chantaje total" para el resto de comunidades autónomas.

Así lo ha expresado en el Pleno de la Asamblea, donde ha dado cuenta del proyecto de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2026, y donde ha reprochado al Gobierno de la nación por pactar "sin vergüenza el cupo catalán con el independentismo", aunque lo niegue la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

"¿Cómo puede decir, sin despeinarse, y es algo literal, no se ofenda, que van a presentarnos un modelo de financiación que es a la vez multilateral y bilateral, que es singular y universal, que nos va a dar mayor autonomía fiscal, pero que nos va a castigar a aquellas comunidades que decidimos bajar los impuestos a nuestros ciudadanos y que van a cumplir con el pacto que firmaron con el independentismo?", se ha preguntado la consejera.

Así, ha aseverado que el Gobierno de Pedro Sánchez piensa que los españoles "son idiotas" y, en concreto, los madrileños, andaluces, los extremeños o los castellanomanchegos.

"Les voy a poner un ejemplo, un problema de cálculo muy sencillo. Imagínense, es algo muy sencillito de cole, que en una clase hay 17 alumnos y el profesor ha traído una merienda con 17 manzanas. Y de repente, cuando hace el reparto, en lugar de dar una manzana a cada niño, que sería lo normal, de repente el profesor aleatoriamente decide darle a Oriol una manzana más. ¿Eso qué significa? Pues claramente que, o bien uno de los niños se va a quedar sin manzana, o que bien los 16 restantes le van a tener que dar un pedacito de manzana a cada uno para que al menos el que se quedaba sin nada lo reciba", ha explicado.

Así, ha subrayado que con esta financiación singular "o se recorta o se suben los impuestos". Además, se ha referido al acuerdo del PSOE con Esquerra Republicana que "no saben de qué manera va a influir" pero va a ser "un régimen equivalente al concierto económico", algo que se sigue negociando "bilateralmente".

"Es el momento de saber si están ustedes (diputados del PSOE) con el independentismo y con el director que quiere seguir estando en el colegio o en la Moncloa o están con los madrileños con sus servicios públicos y con la no necesidad de que nos sigan subiendo más los impuestos", ha incidido Albert.

LOS IMPUESTOS DE LOS MADRILEÑOS

Además y sobre la financiación que recibe Madrid, ha explicado que "todos y cada uno de los fondos" que recibe es dinero que "previamente han pagado los madrileños con sus impuestos". "De todo lo que se genera en Madrid por los impuestos de los madrileños, ¿quién se lo queda? Pues Sánchez, que presume que nos da más dinero que nunca y que lo que hace en realidad es quedarse con más dinero nuestro que nunca para después invertir en Madrid menos que nunca", ha criticado la consejera.

Insiste en que el actual Gobierno invierte en la región "menos que ningún otro gobierno anterior" y no "paga lo que debe", en concreto, en la implantación de la Ley de Eficiencia en la Justicia, en dependencia o en transporte público. "Y así hace que desde 2019 nos deban 10.500 millones de euros, que ni los ha pagado ni tiene intención de pagarlos", ha apostillado.

Además, ha destacado que el Gobierno regional ha tenido que preparar sus Presupuestos para 2026 "en un marco de indefinición" sin unas reglas fiscales claras y "sin tener una senda de déficit y tampoco un techo de gasto".