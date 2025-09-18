La Comunidad censura la visión "simplista e inhumana" de Vox con la inmigración: "Sus mentiras son oxígeno para Sánchez"

Archivo - La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha censurado este jueves la visión "simplista e inhumana" de Vox con la inmigración, a la vez que ha afirmado que sus "mentiras" sobre este asunto son "oxígeno" para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Reducir el fenómeno de la inmigración que es tan complejo a un coste económico desde luego nos parece un tanto hipócrita, bastante simplista e inhumano.

Saben que el caos migratorio lo ha provocado Sánchez descontrolando fronteras con repartos indiscriminados y provocando el efecto llamada", ha respondido la consejera en la sesión de control al Gobierno en el Pleno.

En concreto, ha aludido a las "siete" mentiras del partido de Isabel Pérez Moñino en esta materia y ha incidido en que "ningún menos es ilegal" tal y como consta en el derecho internacional y en su propia legislación. "Negarles la atención es un delito que está registrado en el Código Penal", ha apostillado.

Sobre su expulsión, ha indicado que se trata de una competencia exclusiva del Gobierno central y lo único que puede hacer el Gobierno autonómico es pedir el retorno, algo que han hecho con 46 menores conflictivos.

"En lugar de combatir al autócrata, lo engordan. La Comunidad de Madrid sí está dando la verdadera batalla contra esta política migratoria temeraria: en los tribunales, en lo administrativo y en lo político. Y lo hacemos para que la pesadilla que vive España termine cuanto antes y no se perpetúe más", ha subrayado.