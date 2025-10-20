La Comunidad cifra en 34 días la espera media para una mamografía y subraya que siempre se comunica el resultado

Archivo - Las mujeres mayores se benefician significativamente cuando se las examina con una mamografía 3-D - RADIOLOGICAL SOCIETY OF NORTH AMERICA - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora general Asistencial del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), Almudena Quintana Morgado, ha defendido este lunes el funcionamiento "óptimo y estable" del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama (DEPRECAM) en la Comunidad, sin pacientes en lista de espera estructural, con una espera media de 34 días para una mamogafía, y donde todas las pacientes reciben información sobre la prueba independientemente del resultado.

Así lo ha indicado en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid para informar sobre la evolución de las listas de espera en este programa y los tiempos de comunicación tras hacerse públicos los retrasos en el programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía.

Según los datos aportados por la directora general Asistencial del Sermas, el tiempo medio entre la citación y la realización de la prueba en la Comunidad es de 34 días, frente a los 45 recomendados; entre la prueba y la lectura radiológica definitiva es siempre menor a 15 días; y siempre inferior a 30 días la comunicación de los resultados. En caso de que haya indicios, ha explicado, el tiempo medio sería de 13,7 días para la derivación al hospital.

En este sentido, ha defendido que este programa "maduro, estable y controlado" cumple con los estándares "más exigentes" de la Unión Europea. Según ha subrayado, no existe lista de espera estructural, ya que los tiempos de citación y diagnóstico están "dentro de los márgenes de calidad, y en un proceso continuo de digitalización y automatización". "Unos tiempos dentro de los estándares internacionales que sitúan a la Comunidad de Madrid en el rango óptimo europeo", ha destacado.

En la misma línea, Quintana Morgado ha resaltado que "todas las mujeres reciben su resultado", de modo que cada participante del programa es informada individualmente del resultado de su mamografía, "sea normal, dudoso o patológico", de modo que es "una garantía de transparencia y una medida de seguridad".

"Cuando el resultado de una mamografía es patológico", ha añadido, "la mujer sale automáticamente del programa y entra en el circuito asistencial hospitalario, con un proceso de diagnóstico y tratamiento está garantizado".

MÁS DE 450.000 MUJERES

Durante su intervención, Quintana Morgado ha subrayado que en 2004 se invitó a más de 450.000 mujeres, con un nivel de participación del 58%, y se realizaron un 4% más de mamografías que el año anterior. El nivel de adherencia, ha destacado, llega al 88%. En lo que va de año, ha apuntado, el programa ha detectado 2.576 sospechas de malignidad que han requerido otras pruebas de confirmación para el diagnóstico de cáncer.

"Una tendencia estable de participación y una mejora sostenida en accesibilidad, incluso con el aumento progresivo de población diana que se ha producido en los últimos años", ha defendido la directora general Asistencial del Sermas.

Cada año, ha destacado, el programa detecta una media de 5,4 casos de cáncer por cada mil mujeres cribadas, de los cuales más del 80% están en estadios iniciales, lo que permite tratamientos menos agresivos y mayor tasa de curación. Según ha apuntado, además, la supervivencia a cinco años en la Comunidad de Madrid supera el 90%, "situándose en las más altas de Europa".

Este programa, tal y como ha anunciado la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, se extenderá próximamente hasta abarcar el rango de edad de 45 a 74 años. En la actualidad, llega a mujeres de entre 50 y 69 años y está previsto que se amplíe de manera progresiva a partir de 2026 e "incorporar a más de 480.000 mujeres a la población diana, garantizando la máxima cobertura posible en prevención", ha indicado.

"La Comunidad de Madrid tiene uno de los programas más completos, más estables y mejor controlados de España y Europa", ha subrayado la responsable de la Consejería de Sanidad, que ha remarcado que esa gestión "permite hoy que la tasa de mortalidad por cáncer de mama haya descendido más de un 38% en la región de Madrid en las dos últimas décadas".