La Comunidad cifra en un 70% los comercios que han abierto hoy, pero son "poco optimistas" sobre su facturación

Giménez no ve en la "fase híbrida" una "gran diferencia" y dice que se siguen perdiendo 850 millones semanales

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Competitividad y Empleo de la Comunidad de Madrid, Manuel Giménez, ha cifrado en un 70 por ciento el número de establecimientos que han abierto este lunes, primer día de la relajación de las medidas de la fase 0 en la región, pero se ha mostrado "poco optimista" ante la facturación que hayan podido realizar estos comercios.

"La fase híbrida no tiene una gran diferencia. Es un impacto que sigue siendo de 850 millones de euros semanales", ha remarcado el consejero en una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press, en la que ha recordado que la fase 0 suponía pérdidas de 1.000 millones de euros a la semana.

Así, ha cargado contra el "espejismo" de la "fase híbrida" y ha criticado que no se permitiese a Madrid dar el paso a la 1 y "generar actividad económica". Giménez ha descartado que el criterio sanitario no sea el primordial, pero no ve una "disyuntiva" entre este y el económico y considera que "si alguien quiere trazarla, se equivoca y hace daño".

En otra clave, ha puesto el foco en la necesidad de establecer pactos y escuchar a las distintas sensibilidades a la hora de hacer frente a las consecuencias económicas y sociales que se devengan de la pandemia del coronavirus y en los distintos estratos de la administración pública. "Todos los equipos deben remar en la misma dirección y ese entendimiento tiene que pasar por escuchar a los demás", ha incidido.

En este punto, ha puesto de ejemplo su área en la que, según el consejero, se escucha a los distintos portavoces de los partidos "y se sacan cosas en claro", especialmente en un momento en el que hay "muchas más cosas" que vinculan a las distintas formaciones a través del "interés por salir de la crisis".

Al ser preguntado por el registro del PSOE en la Asamblea de una comisión para la reconstrucción, Giménez ha indicado que "hay que escuchar a todos", pero que puede llegar a costar ver este ofrecimiento de los socialistas "de buena fe" cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no da una resolución que de seguridad jurídica" de por qué la autonomía no ha pasado a la fase 1 aún.