La Comunidad cifra en más de 500 jóvenes los que se han beneficiado de su programa para prevenir el sinhogarismo

PSOE exige aplicar la Ley de Vivienda en la región o invertir en más en plazas de emergencia

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha cifrado en más de 500 jóvenes los que se han beneficiado hasta ahora del programa de la Comunidad de Madrid para jóvenes de 18 a 21 años con el objetivo de prevenir el sinhogarismo.

En el Pleno de la Asamblea, el diputado socialista Santiago Rivero ha alertado de que en Gran Vía se puede comprobar "el fracaso" de sus políticas sociales y del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, por lo que ha reclamado soluciones al Gobierno regional.

"Ya sé que me va a decir usted que la culpa de la situación que tenemos es de Pedro Sánchez y del Gobierno. Son ustedes muy previsibles. Pero yo le pregunto para qué quieren ustedes los recursos que les da el Estado en materia de políticas sociales si luego no los ejecutan", ha censurado.

Rivero ha exigido aplicar la Ley de Vivienda en la región, invertir más en plazas de emergencia, ayudar más a las organizaciones que se ocupan de atender a las personas sin hogar y le ha pedido a Dávila "tener más humanidad".

En su turno de réplica, la consejera ha destacado que el objetivo del Ejecutivo autonómico es no solo atender a las personas sin hogar, sino "evitar que más madrileños lleguen a esa situación". Ha añadido que la verdadera política social "no empieza en la calle, sino antes, con prevención y oportunidades".

"Un ejemplo es el programa para jóvenes en riesgo de 18 a 21 años, que ofrece acompañamiento educativo, alojamiento temporal digno y una puerta abierta al futuro. Hemos atendido en 2025 a más de 500 jóvenes con un presupuesto de 4,4 millones de euros", ha detallado.

Asimismo, Dávila ha remarcado que el Servicio de Emergencia Social en 2024 asistió a casi 4.500 personas, gestionando 2.300 plazas de alojamiento, en las que "se han aumentado considerablemente las plazas del frío y del calor".

"Mientras tanto, el Gobierno de Sánchez asfixia, empobrece y abandona. España es hoy el cuarto país más pobre de la Unión Europea. Es líder en pobreza infantil. Doce millones de personas están en riesgo de exclusión. El ingreso mínimo vital solo llega al 10% de las personas sin hogar", ha reprochado.