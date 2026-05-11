La Comunidad y el Colegio de Médicos de Madrid superan las 500 valoraciones de discapacidad

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, en el centro Reshogar Cívitas. - EUROPA PRESS

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha cifrado en 537 los expedientes de valoración del grado de discapacidad que se han tramitado durante las primeras semanas del convenio con el Colegio de Médicos de Madrid.

El acuerdo, firmado en diciembre de 2025, busca "reforzar la elaboración de informes clínicos dentro de los procesos de reconocimiento del grado de discapacidad", según han compartido en un comunicado. Dávila ha acudido este lunes a Reshogar Círvite, un "recurso residencial pionero" para hacer el balance de esta medida.

La consejera ha compartido en una rueda de prensa que han sido 122 los médicos que se han inscrito al programa entre la Consejería y el Colegio de Médicos de Madrid. Estos profesionales "prestan el apoyo necesario a los facultativos", con los que la Comunidad espera llegar a 80.000 reconocimientos de discapacidad anuales entre nuevas valoraciones, revisiones y renovaciones.

El objetivo del Gobierno regional es "incrementar hasta un 33% la capacidad de resolución de estos procedimientos", destinando anualmente 2,3 millones de euros para acometer esta medida.

Durante su visita al centro en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas, destinado a personas con discapacidad intelectual o en proceso de envejecimiento prematuro, Dávila ha subrayado la inversión de medio millón anuales que ha permitido aumentar las plazas públicas del Reshogar Cívitas de nueve a 21.

La consejera ha pasado la mañana visitando las distintas salas del centro y ha podido ver de cerca los talleres en los que participan estos 21 usuarios. Desde taller de cocina, yoga o cursos de simulación sensorial, los profesionales detrás de este programa tienen como objetivo "prestar el apoyo necesario a los facultativos de la red pública". Actualmente, la Comunidad cuenta con diez centros bases para ello.

Dávila ha explicado que el plan de la Comunidad está "centrado en las personas, sus preferencias y sus familias" y que mediante esta agilización, buscan recordar a los ciudadanos que "la Administración está de su lado y garantizará los recursos necesarios".