La Comunidad concentró el 22,9% del turismo internacional de España con más de 14,5 millones de visitantes hasta julio

Pasajeros con maletas esperan la cola para facturar, en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 14 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid concentró el 22,9% de la llegada de turistas internacionales a España durante los primeros siete meses de 2025, con 14.562.502 visitantes, un 4,5% más que el pasado año, según datos de Turespaña difundidos este martes por el Ministerio de Industria y Turismo.

Esta afluencia a la región situó al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas como el que más llegadas recibió, con un total de 14.562.376. De ellas 3.175.349 correspondieron a compañías de bajo coste, con un aumento internaual del 4%, mientras que las 11.387.027 restantes fueron en compañías tradicionales (+4,7%).

En cuanto al mes de julio, la región recibió 2.271.709 visitantes, el 19,4% del total nacional. Esta cifra supone un 2,5% más que en séptimo mes de 2024, según Turespaña. Del total, 1.840.085 llegaron a la Comunidad a través de compañías tradicionales (+4,8%) y 431.624 restantes (-5,9%) lo hicieron a través de 'low coast'.

A nivel nacional, España recibió 63,7 millones de pasajeros aéreos internacionales entre enero y julio, lo que supone un incremento del 6% con respecto al mismo periodo del año anterior. Sólo en el séptimo mes, los viajeros por vía aérea procedentes de aeropuertos extranjeros ascendieron a 11,7 millones, un 4,3% interanual más.

Las seis principales comunidades autónomas --Comunidad de Madrid, Cataluña, Baleares, Canarias, Andalucía y Comunidad Valenciana-- acapararon el 97% del total de llegadas. Todas registraron aumentos, siendo el más intenso el de la Comunidad Valenciana (+8,2%) y el más moderado el de Baleares (+1,2%).

Sobre en los aeropuertos, el Adolfo Suárez Madrid-Barajas fue el que más llegadas recibió en el mes de julio, con 2,2 millones (+2,5%), seguido del de Barcelona-El Prat, con alrededor de dos millones pasajeros internacionales (+4,9%), y el de Palma, con 1,8 millones de llegadas (+0,8%). El mayor incremento interanual lo alcanzó el aeropuerto de Alicante, con un 8,3% más de viajeros que en julio del año anterior.

MERCADOS EMISORES

Durante julio se registró un aumento de llegadas de pasajeros internacionales desde los principales mercados emisores, a excepción de Alemania. En el capítulo de la diversificación de mercados, destacaron las subidas de China y Corea del Sur y la recuperación de Japón, junto con los aumentos de Turquía y Colombia.

Por mercados emisores, Reino Unido emitió 2,7 millones de pasajeros internacionales y generó el 23,1% del total del flujo de llegadas a España, registrando un avance interanual del 4%.

Por su parte, desde Alemania volaron en julio 1,6 millones de viajeros --13,4% del total-, lo que supuso un ligero retroceso interanual del 0,6%.

Además, a España llegó el 9,8% del flujo de pasajeros italianos en julio, es decir, 1,1 millones, registrando un alza del 5%, que benefició a todas las comunidades excepto a Galicia, que experimentó un leve retroceso.

Francia emitió el 7,4% del total de pasajeros en julio, con 867.965, cifra similar al año pasado, mientras que Países Bajos aportó 569.928 viajeros (+11,1%).