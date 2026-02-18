La Comunidad concentró en enero el 30,3% de los pasajeros aéreos internacionales, con 2 millones y un avance del 6,5%

Archivo - Viajeros en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

La Comunidad de Madrid concentró en enero el 30,3% de las llegada de pasajeros internacionales a España por vía aérea, con 2.029.760 visitantes, un 6,5% más que en el mismo periodo de 2025, según datos de Turespaña difundidos este miércoles por el Ministerio de Industria y Turismo.

De ellas, 1.611.862 correspondieron a compañías tradicionales, lo que supone un aumento del 8,8% con respecto al año anterior, y la región se sitúa como principal destino concentrando el 52,9% de las llegadas por esta vía a nivel nacional. Las 417.898 restantes fueron en compañías de bajo coste, el 11,5% del total y un retroceso interanual del 1,5%.

En enero las seis principales comunidades acapararon el 97,8% del total de llegadas, registrando todas aumentos excepto Baleares. La Comunidad Valenciana registró la subida más intensa, del 7,7%, y Canarias fue la que apuntó la subida más suave, del 1,9%.

La Comunidad de Madrid es la que acaparó el mayor número de pasajeros, por delante de la Comunidad Valenciana, que acaparó el 10,9% de las llegadas siendo la que más creció en tasas interanuales (+7,7%) y Baleares, que recibió el 2,3% de flujo y registró un retroceso del -7,6%.

El flujo de llegadas en compañías tradicionales fue liderado también por la Comunidad de Madrid, mientras que entre las compañías de bajo coste, Cataluña fue la principal receptora en esta modalidad, con una cuota del 26,2% y un incremento del +1%.

En cuanto a los aeropuertos, Adolfo Suárez Madrid Barajas es el que más llegadas recibió en el primer mes del año, con 2.029.757 (un 6,5% más), seguido del de Barcelona, con más de 1,4 millones pasajeros internacionales (un incremento del 5,4%), y el de Tenerife Sur, con 584.838 llegadas (un aumento del 0,8%).

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, España recibió el pasado mes de enero un total de 6,7 millones de pasajeros procedentes de aeropuertos internacionales, registrando un incremento del 5,2% respecto al mismo mes del año anterior.

El 54,5% de ellos eligieron compañías de bajo coste (CBC) para desplazarse, con un aumento del +3,8%, mientras que los que viajaron en compañías tradicionales, el 45,5% restante, experimentaron una subida superior del +6,9%.

El 80,1% del flujo total de pasajeros provino de Europa y registró un ascenso del +3,5%. Desde América llegó el 11,3% del flujo y desde Asia el 3,8%, registrando incrementos del +8,1% y +20% respectivamente.

En enero, se registró un aumento de llegadas de pasajeros internacionales desde todos los principales mercados emisores, excepto Alemania. Destacaron las subidas interanuales de Polonia, con dos dígitos, y en menor medida, pero también remarcables Irlanda y Estados Unidos.

En la diversificación de mercados (resto de países) destaca por su volumen de llegadas y positiva evolución los países del Golfo Pérsico, principalmente Emiratos Árabes Unidos y Qatar; de Asia destaca China, Corea del Sur y Japón con subidas de dos dígitos; entre los países iberoamericanos destaca la positiva evolución de todos los mercados en el comienzo del año.

Entre los mercados tradicionales, Reino Unido emitió en torno a 1,1 millones de pasajeros internacionales y generó el 16,6% del total del flujo de llegadas a España en enero, con un avance interanual del 1,6%. Canarias fue su principal destino, con una cuota de 44,2% del flujo total, siguiéndole la Comunidad Valenciana y Andalucía con cuotas del 14% y 12,6% respectivamente. La Comunidad de Madrid obtuvo una notoria subida de más de 12.000 pasajeros adicionales este mes.

Desde Alemania, en enero volaron 0,7 millones de pasajeros (10,3% del total), con un retroceso interanual del 2,6%, caída que repercute sobre todo en Baleares y también, aunque menos, en Canarias. Asimismo, Canarias fue la principal receptora, con una cuota del 42,1% de llegadas, seguida de Cataluña que acaparó el 14,6%. Como es habitual, el mercado alemán lidera las llegadas en compañías tradicionales.

Desde Italia llegó el 10,9% del flujo de pasajeros recibido en enero (730.365), con un crecimiento interanual del 2,1%, que benefició principalmente a la Comunidad de Madrid y Cataluña con la recepción conjunta del 60,8% del flujo total. Valencia registró una notable subida (21,4%) alcanzando 17.585 pasajeros adicionales este mes.

Francia emitió el 7% del total de pasajeros, mostrando una subida interanual del 1% en enero. Madrid acaparó el 34,7% de las llegadas totales, y Cataluña el 27,9% del flujo. Todas las comunidades excepto Cataluña y Baleares elevaron la llegada de pasajeros internacionales desde este mercado.

Los pasajeros llegados desde Países Bajos representaron el 4,2% del total, y experimentaron un retroceso del 4,1% en enero. Su principal destino fue la Comunidad Valenciana con un incremento del 3,3%.