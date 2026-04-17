La Comunidad construye tres nuevas subestaciones eléctricas para garantizar el suministro al Corredor del Henares

Obras de la subestación eléctrica Nueva Meco - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha la construcción de tres nuevas subestaciones eléctricas en la zona del Corredor del Henares con el objetivo de garantizar el suministro necesario para el desarrollo digital, industrial y residencial de esta zona del este de la región.

En concreto, se trata de la subestación de Nueva Meco, la de Complutum y Cisneros, que en conjunto constituyen el soporte del nuevo mallado de transporte en 220 kilovoltios (kV) de la zona y buscan "aliviar instalaciones existentes" actualmente tensionadas y habilitar una nueva capacidad de acceso en el entorno Alcalá-Meco-A2, informa la Comunidad de Madrid.

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha estas actuaciones a la espera de la nueva planificación estatal, de la que el Ejecutivo autonómico ha destacado en varias ocasiones la "necesidad urgente de su aprobación". Mientras tanto, esta iniciativa permitirá asegurar el suministro para "atraer inversión y consolidar el crecimiento".

El viceconsejero de Medio Ambiente, Agricultura y Ordenación del Territorio, Rafael García, ha visitado este mismo viernes las obras de la subestación Nuevo Meco. El objetivo del Gobierno regional pasa por afianzar el Corredor del Henares como "uno de los principales polos económicos y tecnológicos del sur de Europa".

Asimismo, en esta zona también se quiere construir una nueva plataforma estructural que dará respuesta a "la creciente demanda" asociada a centros de procesamiento de datos (CPDs), actividad industrial avanzada y nuevos desarrollos urbanísticos.

El refuerzo de las infraestructuras de la red beneficiará directamente a los municipios de Meco, Alcalá de Henares, Anchuelo y Los Santos de la Humosa. Al tiempo que "mejorará el comportamiento del sistema eléctrico", con "efectos positivos" en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Coslada.

LÍDER EN AUTORIZACIONES ELÉCTRICAS

La Comunidad de Madrid ha destacado que en los últimos tiempos ha promovido medidas destinadas a acelerar procedimientos clave y reducir los periodos de tramitación, como la ley de Medidas para un desarrollo equilibrado en materia de medio ambiente y ordenación del territorio o el decreto de alta tensión.

Además, ha trabajado en la gestión administrativa para posibilitar la ejecución de las construcciones incluidas en la planificación eléctrica estatal vigente. En este sentido, la región continúa liderando los permisos eléctricos, siendo la que más ha llevado a cabo en lo que va de legislatura.