La Comunidad contará con distritos industriales especializados para reforzar su liderazgo económico

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciará este jueves la creación de Distritos Industriales y de Innovación, una iniciativa que busca impulsar polos especializados que contribuyan a un crecimiento diversificado que refuerce el liderazgo económico de la región.

Así lo avanzará en la Asamblea de Madrid durante su intervención en la primera jornada del Debate del Estado de la Región, según han avanzados fuentes del Gobierno regional a Europa Press. Esta nueva figura inspirada en la experiencia de otros países como Italia, con el triángulo Venecia-Florencia-Ancona, o Alemania con el área de Billbrook-Rothenburgsort en Hamburgo, servirá para llevar a cabo iniciativas para atraer inversiones, formar talento local o compartir redes de colaboración y asesoramiento entre las compañías localizadas en cada zona.

Los dos primeros Distritos serán el Norte, centrado en los sectores biofarma y aeroespacial en los municipios de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y Tres Cantos; y el Sur y Corredor del Henares, que agrupará logística, transporte, aeronáutica y defensa en Alcalá de Henares, Coslada, Getafe, Leganés, Móstoles, Pinto, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz y Valdemoro.

El proyecto se articulará mediante convenios de colaboración con los ayuntamientos y las asociaciones empresariales en cada Distrito, en los que se definirá el alcance de las diferentes acciones, como la bonificación de impuestos locales, el apoyo a la internacionalización de las compañías o la transferencia tecnológica entre las diferentes organizaciones para favorecer la innovación y el aprendizaje.