La Comunidad contará en otoño con un Plan de Preparación y Respuesta frente a amenazas de Salud Pública

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene previsto poner en marcha este próximo otoño un Plan de Preparación y Respuesta frente a amenazas de Salud Pública que incluirá la planificación de las medidas a adoptar en caso de producirse acontecimientos como la pandemia de Covid-19 en 2020.

Esta iniciativa permitirá la evaluación particular de cada riesgo, ya sea de origen biológico, alimentario, zoonótico (contagiado por animales), químico, ambiental, intencionado (bioterrorismo) o desconocido, y podrá ser adaptada de manera específica en función del origen de la amenaza y el modo de transmisión.

Con este medida, anunciada este jueves en el Debate sobre el Estado de la Región por la presidenta de la Comunidad, Isabel Diaz Ayuso, el Ejecutivo regional busca anticiparse a posibles situaciones que exijan mitigar eficazmente una hipotética crisis sanitaria, como pueden ser el resurgimiento de enfermedades que se creían ya controladas, la aparición de nuevos patógenos u otros incidentes que comprometan la seguridad sanitaria.

El Plan se sustenta en la coordinación de actuaciones por parte de todos los agentes implicados, como la activación del Sistema de Alerta Rápida en Salud Pública (SARSP), y la conexión con el Plan Territorial de Protección Civil (PLATERCAM, 2019) y el Plan Operativo de Respuesta de la Consejería de Sanidad para limitar el impacto negativo en la salud de la población y restablecer la normalidad.

La Comunidad de Madrid está actualmente trabajando en el Anteproyecto de Ley de Salud Pública regional, que busca reforzar el papel en este ámbito mejorando el aspecto competencial y generando un clima de confianza entre la población. Actualmente, la normativa se encuentra en fase de consulta pública y está previsto que se apruebe este próximo 2026.