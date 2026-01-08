La Comunidad cree que dar financiación singular a Cataluña "a cambio de votos" es "corrupción política"

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, durante una rueda de prensa - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha valorado que dar financiación singular a Cataluña "a cambio de votos" es "corrupción política" y ha censurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esté "subastando el país".

Así ha reaccionado el consejero ante los periodistas desde Pozuelo del Rey al encuentro este jueves entre el presidente de Gobierno y el líder de ERC, Oriol Junqueras, donde han llegado a un acuerdo con el Gobierno en materia de financiación para Cataluña que supondrá 4.700 millones de euros más para su comunidad y el reconocimiento del principio de ordinalidad, tal y como ha expresado el líder catalán.

"Que un golpista como es Junqueras entre en el Palacio de la Moncloa con honores casi, pues nos parece lamentable", ha valorado, a la vez que ha censurado la acción de Sánchez, quien está dispuesta a "seguir entregando" el país a los partidos independentistas, "aquellos que trataron de dar un golpe de Estado desde Cataluña", con tal de "mantenerse en el poder".

García Martín ha afirmado que al presidente del Gobierno "no le van a doler prendas" en tratar de "subastar lo que es de todos". "Dar financiación singular, como es lo que pretende Junqueras a los partidos independentistas y a Cataluña, a cambio de votos, eso es corrupción política. Y eso es lo que está dispuesto a hacer Sánchez con tal de mantenerse en el Palacio de la Moncloa", ha señalado.