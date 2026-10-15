La Comunidad cree que a Más Madrid lo que le pone "enfermo" es "trabajar" y le acusa de "promover" absentismo en Sol

La consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, interviene durante una sesión plenaria, en la Asamblea de Madrid, a 15 de octubre de 2026, en Madrid (España) - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid cree que a Más Madrid lo que le pone "enfermo" es "trabajar" ya que les gusta "llevárselo crudito" y le ha acusado de "promover" el absentismo en la Puerta del Sol con la acampada por la vivienda.

En la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha recordado que la presidenta madrileña anunció en el Debate del Estado de la Región un plan contra el absentismo laboral dentro de sus competencias.

"Estamos trabajando para luchar contra el absentismo, aunque ya le hemos visto que ustedes lo que dicen es que vamos a obligar a los trabajadores a ir a trabajar enfermos por miedo. Es que lo que ustedes no lo entienden, es que a ustedes lo que les pone enfermos es trabajar. De trabajar saben más bien poquito", ha respondido la consejera ante la diputada de Más Madrid Marta Carmona.

Albert ha señalado que la respuesta de Más Madrid al absentismo "es más absentismo" y para luchar contra ello "montan una acampada" en Sol donde está "todo el mundo currando", ha ironizado. Además, ha cargado contra la huelga indefinida que se ha convocado que "no va contra el Gobierno contra la patronal" sino que va "contra la oposición".

De su lado, Carmona ha criticado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya entrada en campaña con el tema del absentismo, al decir que se dan más bajas los viernes y los lunes, sin saber que "los centros de salud cierran el fin de semana".

"La cuestión es que el Partido Popular ha decidido vertebrar su campaña electoral en atacar a la clase trabajadora. Que sí va a haber que hacer sacrificios, ya sabemos quién (...) Claro, es que la Atención Primaria es la working class de la medicina. El absentismo es un cáncer que España no puede pagar, dijo el señor Feijó y utilizó como dato de absentismo a los enfermos de cáncer que están de baja en su casa", ha afirmado .

Considera que si hay algo destructivo para España esto es "el PP y la guerra abierta" que tiene con la clase trabajadora, "especialmente contra su salud".