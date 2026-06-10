La Comunidad cree que la visita del Papa demuestra que la región está "sobradamente preparada" para cualquier evento

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, tras la reunión del Consejo de Gobierno, en el Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

COLMENAR DE OREJA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha valorado este miércoles que la visita del Papa a Madrid durante cuatro días ha demostrado que la región está "sobradamente preparada" para acoger cualquier evento.

Así lo ha respondido el consejero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrado de manera extraordinaria en Colmenar de Oreja, al ser preguntado por la posibilidad de que Madrid pueda acoger unos Juegos Olímpicos.

"Estamos sobradamente preparados para organizar estos grandísimos eventos y por qué no también unos Juegos Olímpicos. Desde luego creo que hoy Madrid se ha mostrado al mundo como la región que es una, una región de oportunidades y sobradamente preparada para poder recibir y para poder acoger cualquier evento por complejo que sea", ha expresado.

En el caso de la visita de Su Santidad, ha señalado que ha llevado a la calle a millones de personas, a lo que se sumará próximamente el Gran Premio de Fórmula 1, algo que les "enorgullece". "Tenemos que agradecer al pueblo de Madrid que ha dado la mejor imagen que ha dado la mejor versión de nuestra región", ha afirmado.

García Martín ha destacado la "semana histórica" que ha vivido Madrid con la visita del Papa León XIV, en la que más de 2,5 millones de personas se "echaron a las calles" en eventos como la vigilia en la plaza de Lima o la misa del Corpus Christi en Cibeles

"Una imagen desde luego sin precedentes que ha mostrado el mejor Madrid al mundo y estamos muy orgullosos que en una región con hondas raíces cristianas pues el Santo Padre haya podido llevarse esta imagen y este calor de todos y cada uno de los madrileños", ha reivindicado.