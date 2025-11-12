La Comunidad critica el "desconocimiento absoluto" de Sánchez sobre la región y reivindica la "calidad" de su sanidad

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha criticado el "desconocimiento absoluto" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la región y ha reivindicado la "calidad" de su sistema sanitario.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero ha subrayado que se está "consolidando la calidad del sistema público sanitario" de la región con una percepción de los usuarios que está "muy por encima" de otras comunidades autónomas.

El también portavoz del Gobierno autonómico ha subrayado que según la última encuesta Ipsos "el 77% de los madrileños usuarios de la sanidad pública madrileña se declaraban satisfechos con la gestión sanitaria de la región".

"De hecho, lideramos la percepción ciudadana en cuanto a calidad sanitaria junto a País Vasco y Baleares", ha reivindicado, a la vez que ha subrayado que Madrid tiene un sistema de salud cada vez "más consolidado y competitivo".

En concreto, ha destacado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, "es usuario de la Sanidad Pública madrileña y además es usuario también de un hospital de titularidad pública, pero gestionado por el Grupo Quirón".

"Nosotros creemos en la colaboración público-privada y, de hecho, el Gobierno central, si no fueran hipócritas, también reconocerían que ellos utilizan también la colaboración público-privada en la gestión de la sanidad allí donde tienen responsabilidades", ha afirmado.

Sobre las incidencias en los cribados de cáncer de colón, el consejero de Presidencia ha insistido en que se produjo un error por parte de la empresa adjudicataria, "que se subsanó en menos de seis días donde se llamó a todos los pacientes". "Esas 500 cartas que salieron mal, se llamó a todos los pacientes, se mandó un SMS y por tanto se mandó una nueva carta y todos los pacientes siguieron el tratamiento que tuvieran prescrito o se les realizaron las pruebas que consideraron oportunas en cada caso", ha insistido.

Por último, se ha referido a las inversiones del Gobierno central en la Comunidad de Madrid al asegurar que "el presidente Sánchez no ha transferido absolutamente nada a la Comunidad de Madrid, ni de su bolsillo, ni del Gobierno". "Son transferencias que se producen como consecuencia de que los madrileños pagan sus impuestos y sólo faltaba que los madrileños pagaran impuestos y no se hicieran esas transferencias", ha criticado.