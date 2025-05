La Comunidad critica la falta de información sobre Conferencia de Presidentes y espera "orden del día y documentación"

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha criticado este miércoles la falta de información sobre al convocatoria de una nueva Conferencia de Presidentes en Barcelona y espera que en esta ocasión sí haya "orden del día y documentación".

Asó lo ha expresado desde la Asamblea de Madrid, donde se ha celebrado de forma extraordinaria el Consejo de Gobierno, después de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, haya convocado la próxima Conferencia de Presidentes para el viernes 6 de junio en el Palau de Pedralbes de Barcelona, según han informado desde el Palacio de La Moncloa.

"Una vez más, las comunidades autónomas nos hemos enterado de una decisión del Gobierno por los medios de comunicación, una decisión que además nos afecta de lleno y que no conocemos. Estamos a poco menos de tres semanas para la supuesta celebración de esa Conferencia de Presidentes y no tenemos la convocatoria, no tenemos el orden del día, por tanto no sabemos los asuntos que quieren ser tratados", ha criticado el consejero.

Además, ha recordado que a la última reunión en este sentido el Gobierno llevó "absolutamente nada", "sin documentación, sin un orden del día concreto, más allá del que impusieron las propias comunidades autónomas en virtud del reglamento que autorizaba para ello". "El presidente del Gobierno no se preocupó absolutamente de incorporar ningún asunto y de tratar ningún asunto y de aportar ningún tipo de documentación", ha reprochado.

En esta ocasión, espera el portavoz del Gobierno autonómica que se aborden aquellas cuestiones que "son realmente relevantes" y no aquellas que Sánchez quiera abordar "de manera unilateral".

"Yo no sé qué tipo de mensajes habrá intercambiado el presidente del Gobierno con el Presidente de la Generalitat, que motiven que ya de manera urgente, en apenas tres semanas, tengamos que ir ya allí", se ha preguntado.

Por ello, García Martín ha vuelto a pedir "lealtad institucional" por parte del Gobierno. "A lo mejor los mensajes entre el presidente del Gobierno y el presidente (Salvador) Illa son algo más esclarecedores, habrá que pedírselos para saber de qué quiera tratar", ha reprochado.