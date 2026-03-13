La Comunidad critica que Gobierno se "lucre" con subida de precios y avisa de que cesta de la compra "no para de crecer"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha criticado este viernes que el Gobierno de la nación se "lucre" con la subida de precios y ha avisado de que la cesta de la compra "no para de crecer".

Así lo ha trasladado en una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press, después de que el Índice de Precios de Consumo (IPC) haya mantenido su tasa interanual en febrero en el 2,3% debido a la bajada de los precios de la electricidad, que compensó el encarecimiento de los restaurantes, los servicios de alojamiento y de los alimentos, cuyos precios subieron un 3,2% en comparación con febrero de 2025.

"El Gobierno lleva sin tomar medidas desde hace siete años. Realmente es muy preocupante la situación de la escalada de los precios, pero no de ahora. La cesta de la compra no ha dejado de subir desde que Pedro Sánchez es presidente", ha denunciado el también portavoz del Gobierno regional.

Así, ha criticado que quien "se está lucrando de verdad" con la subida de precios es el Gobierno de la nación, "con subidas de impuestos y vía gravámenes que se aplican sobre la energía, los carburantes y la electricidad" y le ha insistido en que tiene que bajar los impuestos "con carácter general a todas las familias".

"Hoy leíamos el dato, más de 300.000 millones de euros ha sido región récord en el año 2024 como consecuencia de esas casi 100 subidas de impuestos y de cotizaciones, un crecimiento cercano al 9%", ha apuntado el consejero.

García Martín ha reprochado que el Gobierno no está en solucionar el problema sino "simplemente en tratar de sobrevivir" y, mientras otros países están poniendo en marcha medidas para paliar esta situación, el Gobierno está "todavía internamente viendo con la facción de Sumar, la del Partido Socialista, viendo con sus socios si se pone en marcha alguna medida o no se pone".

Mientras tanto, ha criticado que un autónomo o una familia tiene que pagar más por el carburante o la luz. "Yo creo que esto es un desgobierno, es un sinsentido, es un desatino y por tanto lo hemos dicho muchas veces, tiene que acabar", ha exigido.

Además, ha señalado el incremento salarial que se ha producido en los últimos años "se lo ha comido con creces" la subida de la cesta de la compra.