El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, durante el Pleno en la Asamblea de Madrid, a 19 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha criticado este jueves que el PSOE fabrique "una gran mentira" sobre el ático que adquirió la Comunidad de Madrid en Chamberí porque tiene "mierda y fango que tapar".

Así lo ha señalado en la sesión de control al Gobierno, en respuesta al diputado de PSOE Fernando Fernández Lara, donde ha criticado que los socialistas fabriquen "mentiras" ya que ha insistido en que se ha dado "toda la documentación y todas las explicaciones".

"La presidenta sigue viviendo, como siempre, en su casa de alquiler, pagado por ella, sin novedad alguna, pero ustedes tienen tanta mierda que tapar, tienen tanto fango del que ocultarse, que tratan de fabricar", ha justificado García Martín.

Así, se ha referido a la "casualidad" de que el día que la UCO estaba entrando en el Tribunal de Cuentas para ver la documentación sobre la "financiación ilegal" del PSOE, se designara un instructor para investigar sobre la compra del ático.

"Si quiere podemos hablar de los inmuebles, pero yo le puedo asegurar que no hay un inmueble suficientemente grande en Madrid para meter tanta corrupción, para meter a tantas putas, tantas joyas y tanta decadencia como la que nos ha traído el PSOE", ha defendido el también portavoz del Gobierno regional.

En concreto, ha vuelto a pedir explicaciones a la portavoz del PSOE, Mar Espinar, por vivir "en un inmueble promovido por la universidad pública" sin tener "vinculación con ella". También, ve necesario hablar "de las viviendas, áticos, pisazos y palacetes donde viven la mitad de los ministros".

De su lado, Fernández Lara ha preguntado al consejero si considera que el Tribunal de Cuentas "conspira" contra Ayuso o si esta es "una peligrosa institución socialcomunista".

"Usted ha venido aquí siempre a fabricar una coartada, 6,7 millones sin encargo previo y una memoria justificativa elaborada tres meses después", ha reprochado, a la vez que ha cuestionado que compren primero y "justifiquen después".