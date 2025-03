Comunidad critica las "regulaciones masivas" del Gobierno, "que se consolida como último transportistas de las mafias"

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) - La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales en la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha criticado este lunes las "regulaciones masivas" de inmigrantes que a su juicio está realizando el Gobierno de España y que debata con el resto de comunidades autónomas sobra la cesión de competencias en este asunto a Cataluña.

Así lo ha indicado Dávila antes de participar en la Conferencia Sectorial de Inmigración en el Ministerio de Inclusión. "Todo es bastante desafortunado siempre que venimos a este ministerio a una Conferencia Sectorial porque para empezar lo que ya hemos pedido y desde luego vamos a seguir exigiendo es que se debata y que se nos ha negado, lo hemos pedido todas las comunidades autónomas del Partido Popular, sobre lo que está pasando con la cesión del ámbito de las competencias en materia de inmigración y de seguridad nacional a Cataluña", ha indicado.

Por ello, todas las comunidades gobernadas por el PP van a exigir hoy mismo una Conferencia Sectorial extraordinaria para debatir esta cuestión, "que supone desde luego un menoscabo para todas las comunidades autónomas y un riesgo y un compromiso para la seguridad nacional", algo que ya les han negado.

Dávila también ha criticado que estas Conferencias "siempre vienen troceadas, se les oculta información no se tiene en cuenta las propuestas de las comunidades autónomas a la hora de trabajar en lo que en lo que llaman su gobernanza, que no existe bajo ningún concepto al final".

Y es que, según ha indicado la titular regional de Asuntos Sociales, las propuestas de la Comunidad de Madrid han sido denegadas, como por ejemplo que se tenga en cuenta los antecedentes penales para las personas que llegan a España, la exigencia de que para obtener el permiso de residencia en nuestro país exista un informe vinculante por parte de las comunidades autónomas del compromiso y la implicación de la persona en España y también que se tenga en cuenta sus conductas delictivas o inapropiadas.

"Lo que está haciendo este Ministerio y el Gobierno de Sánchez son regularizaciones masivas, que también comprometen a la Seguridad Nacional porque no hacen un adecuado seguimiento de la situación documental de todas estas personas", ha indicado.

Además, Dávila traslada que es necesario que exista una coordinación y una financiación adecuada para las comunidades autónomas y que el Ejecutivo nacional tenga un plan desde para todas esas personas que siguen "perdiendo la vida en el mar y que lo único que hacen es trasladarlas como paquetes, asignarlas en campamentos y luego dejarlas abandonadas a su suerte".

"Desde luego, la Comunidad de Madrid no va a ser cómplice de esta situación y no va a colaborar siempre y cuando el Gobierno de España no tenga este plan, esta financiación y esta coordinación. Esto lo que indica es que el Gobierno de Sánchez se ha consolidado como el último transportista de las mafias", ha concluido.