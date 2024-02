La Comunidad critica que Sánchez busque "tapar las vergüenzas" encendiendo "el ventilador": "No se puede comparar"

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, busque "tapar las vergüenzas" del 'caso Koldo' encendiendo "el ventilador" apuntando al hermano de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y ha defendido que no se puede "comparar absolutamente nada", ya que las denuncias que se interpusieron sobre este tema "están archivadas por la Fiscalía Española y por la Fiscalía Europea".

Así ha contestado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, a los periodistas, preguntado por el rifirrafe que este mismo miércoles han tenido Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el que el primero ha señalado que el 'popular' llegó a la Presidencia del partido para "tapar" la corrupción dado que su antecesor, Pablo Casado, "cayó por denunciar una trama de corrupción de la señora Ayuso en la Comunidad".

El consejero madrileño ha apuntado a que el presidente --y el PSOE-- se encuentra "salpicado y muy comprometido por un presunto caso de corrupción que ha llevado a más de 20 detenciones, con contratos que superan los 50 millones de euros" y con "un exministro Ábalos totalmente comprometido" y ha ironizado con que entiende, por ello, que quieran "poner el ventilador" y lanzar una "cortina de humo y tinta de calamar".

Considera que el presidente del Gobierno va a tener que explicar "con mucho detalle" lo que sucede porque salpica "a buena parte de su Gabinete" y a quien "fue su mano derecha en el partido", "un exministro que ha pasado al Grupo Mixto en el Congreso de los Diputados".

"Los españoles necesitan respuestas rápidas porque, desde luego, no vale echar la culpa a otras administraciones públicas. No vale tratar de confundir y de enfangar el terreno de juego. El presidente del Gobierno lo que tiene que asumir es su responsabilidad", ha remarcado.

EN MADRID, "LUZ Y TAQUÍGRAFOS"

En cambio, ha defendido que en Madrid "no hay ningún caso" y no se puede "comparar absolutamente nada". "Las denuncias que se produjeron en el ámbito de la Comunidad de Madrid son dos denuncias que están archivadas, archivadas por la Fiscalía Española y por la Fiscalía Europea. No hay nada que comparar, no hay nada que decir. El presidente del Gobierno, una vez más, trata de faltar al respeto", ha lanzado a continuación.

Por otra parte, preguntado por la comisión sobre los contratos de la pandemia que ha pedido Más Madrid en la Asamblea, García Martín ha deslizado que le parece "curioso" que este grupo parlamentario le esté "haciendo el juego al Gobierno de Pedro Sánchez y al PSOE", que está tratando "de ocultar una de las mayores tramas de posible corrupción que ha vivido" España "en los últimos tiempos".

"Todos los contratos que realizó la Comunidad de Madrid durante la pandemia, todos y cada uno de ellos, han sido fiscalizados por la Cámara de Cuentas. La propia Asamblea de Madrid ya tuvo un Pleno monográfico para abordar todo lo relativo con la contratación de emergencia durante la pandemia. Todos y cada uno de los contratos están a disposición de todos los ciudadanos a través del Portal de Transparencia y del Portal de Contratación", ha defendido, al tiempo que ha remarcado que en la región ha habido "luz y taquígrafos".

Además, ha recordado que se pondrán en marcha comisiones en el Senado o en el Congreso, a las que no ha aclarado si acudirá la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, si es llamada, y que es allí donde tendrán que comparecer "todos aquellos que se hayan visto implicados o no".