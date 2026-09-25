La Comunidad cuestiona si la izquierda se hubiera manifestado si Maricarmen hubiera sido víctima de la okupación

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha cuestionado si la izquierda se hubiera manifestado si Maricarmen, desahuciada con 87 años de su casa de Retiro, hubiera sido una víctima de la okupación.

"¿Qué hubiese ocurrido si Maricarmen fuese la propietaria de su vivienda y se la hubieran okupado un okupa o un inquiokupa? ¿Hubiesen estado todos estos, los ministros y todos los que han salido a la calle, defendiendo la vulnerabilidad de esa mujer que tiene 87 años y una discapacidad de un 50% que le han quitado su casa? ¿Estarían todos estos? Yo creo que no", ha planteado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, en un desayuno informativo en la capital.

Lo ha señalado después de que haber recalcado que se pudo ver estos días ha sido una "situación triste" y que "conmueve", pero que al tiempo se ha visto que se está en "un Estado de Derecho y que la ley se ha cumplido" con este desahucio.

Para Rodrigo lo que "no se puede admitir" es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "desde Nueva York o la ONU o donde esté", lo "único que ha hecho" haya sido "atacar" tanto a la Comunidad de Madrid como a su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, además de al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y al Ayuntamiento de la capital.

"Aquí los únicos que han atendido a esa señora ha sido el Ayuntamiento de Madrid especialmente la Comunidad de Madrid", ha contrapuesto el consejero de Vivienda, quien ha insistido en que se han puesto "todos los recursos posibles" para atender a Maricarmen y que se le ofreció en dos ocasiones una plaza en una residencia.

Es por ello que ha cargado contra "el Gobierno de España, sus ministros y todos los acólitos que tiene por ahí detrás", que han tratado de "culpar" a estas dos administraciones cuando Sánchez lleva "gobernando ocho años y no ha hecho nada".

"Desde que gobierna Pedro Sánchez en España hemos tenido a nivel nacional cerca de 300.000 desahucios. Solamente el año pasado, 25.000. Y la mayor parte no es en Madrid, son en Cataluña", ha destacado.

Es por ello que ha criticado que la manifestación del miércoles tras el desahucio, convocada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, fuera delante del ático comprado por la Comunidad y no se fueran al Ministerio de Vivienda.

Se ha referido, además, al suicidio la pasada semana de una mujer desahuciada en Llobregat, que era vulnerable y con dos hijos a cargo. "¿Ustedes han visto a la izquierda del Sindicato de Inquilinos saliendo a la calle, intentando estallar y calentar la calle en Barcelona? ¿Es el responsable Illa? ¿O aquí es Ayuso y allí Illa no lo es? Me parece una vergüenza", ha espetado.

Sobre el real decreto de Vivienda que presumiblemente llegará al Consejo de Ministros del martes, el consejero ha destacado que la responsabilidad de que tengan acceso a una vivienda las personas vulnerables antes de ser desahuciadas tiene que ser de las administraciones públicas "y no del propietario".

"La defensa de la propiedad privada tiene que estar por encima de muchas otras cosas. Por lo tanto, cuando se producen un desahucio, hay que dar una alternativa habitacional", ha defendido, para criticar a renglón seguido contra el presidente y "sus socios comunistas" con los propietarios.