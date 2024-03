Comunidad dará "todo el apoyo" a las víctimas del cuidador que las violó en una residencia de San Sebastián de los Reyes

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha afirmado este lunes que darán "todo el apoyo que sea necesario" a las víctimas del cuidador que supuestamente abusó sexualmente de dos ancianas dentro de una residencia de San Sebastián de los Reyes.

Dávila ha mostrado todo el "cariño y apoyo" a estas mujeres y sus familias. "El caso está bajo investigación policial y cuando se determinen realmente las circunstancias, desde luego, desde la Comunidad de Madrid vamos a adaptar todas las medidas que sean necesarias para que este tipo de comportamientos sean debidamente castigados y, evidentemente, adoptar las medidas necesarias para que estas mujeres se recuperen también lo antes posible", ha indicado.

A preguntas de los periodistas, la consejera ha respondido que no tiene constancia de más víctimas hasta que no terminen todas las investigaciones policiales. Y ha confirmado que, a diferencia de las instalaciones con menores, en las de mayores no hay normativa específica sobre antecedentes. "No obstante, nosotros vamos a trabajar en la prevención de este tipo de comportamientos, sobre todo cuando se trata de personas tan vulnerables como es el caso, que son mayores en situación de dependencia", ha apuntado.