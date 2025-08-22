La Comunidad defiende la actuación de Gloria Estefan en la Hispanidad y destaca que el festival "está creciendo"

Archivo - La cantante Gloria Estefan durante la presentación de la programación de Hispanidad 2025, en la Real Casa de Correos, a 17 de julio de 2025, en Madrid (España). Los actos por la festividad de la Hispanidad, cuyo día principal es el 12 de octubre - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha defendido la actuación y el pregón de Gloria Estefan en la Hispanidad por ser "una artista internacional" y ha destacado que el festival "está creciendo año tras año".

Lo ha manifestado este viernes el consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde, tras visitar StarRobotics al ser preguntado por los costes del concierto, que contará con un presupuesto de 484.000 euros, tal y como detalla el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, consultado por Europa Press.

"La fiesta de la Hispanidad está creciendo año tras año. Es una fiesta que nos une con todos los países de lengua española y todo ese beneficio revierte en la Comunidad y en la ciudad", ha subrayado ante los medios de comunicación.

La cantante cubana ha invitado a los madrileños a "bailar" en su concierto que tendrá lugar el 5 de octubre, a las 13 horas, en la Plaza de Colón con motivo de la quinta edición del festival de la Hispanidad de la Comunidad de Madrid.

Estefan será la cabeza de cartel de la quinta edición del festival de la Hispanidad de la Comunidad de Madrid, que tendrá lugar entre el 3 y 12 de octubre de este año con Argentina como país invitado y un recuerdo al Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa, fallecido este abril.

La región volverá a inundarse de actividades, con propuestas como la Gran Cabalgata que recorrerá un año más la Gran Vía de la capital mostrando el folklore de los 22 países participantes, incluyendo este año por primera vez a Estados Unidos, que será el invitado de la edición de 2026.