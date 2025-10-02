La Comunidad defiende la autonomía de Telemadrid frente a una TVE que se ha convertido "en el NODO de Sánchez"

El consejero de la Presidencia, Miguel Ángel García, durante una rueda de prensa - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha defendido este jueves la autonomía de Radio Televisión Madrid frente a Televisión Española, que se ha convertido "en el NODO de (Pedro) Sánchez".

"Nuestra relación con Telemadrid se circunscribe única y exclusivamente a lo que mandata la ley y la ley lo que nos manda es firmar un contrato programa para poder financiar esa televisión de servicio público", ha defendido el consejero, en la sesión de control al Gobierno del Pleno de la Asamble, en respuesta al diputado socialista Fernando Fernández Lara.

El parlamentario ha criticado que no haya cámaras de Telemadrid en Gaza "reportando el genocidio de un pueblo" pero sí muchas de ellas "en los toros y en las procesiones".

"No vemos reporteros en los colapsos del Metro o los autobuses de Madrid, pero vemos siempre dos en Atocha. Nadie en Telemadrid sabe quién es Alberto González Amador (pareja de la presidenta). Vamos, es que ni le conocen aquí, ninguna noticia sobre presuntos delitos fiscales", ha criticado el socialista.

Además, ha denunciado que la televisión pública madrileña sí que tenga "un jefe de informativos retransmitiendo desde Israel, donde según denuncian determinados trabajadores, está pagado con dinero israelí".

Al respecto, el consejero ha defendido que se ha enterado por el diputado de que hay un redactor de Telemadrid que está en Israel pero ha subrayado que es "una práctica que hacen todas las cadenas".

"Yo entiendo que a usted le sorprenda, porque claro, usted sabría, si estuviera en mi lugar, qué harían todos y cada uno de los redactores, qué harían los redactores jefes, qué pensarían, qué comerían, dónde irían... Ese es su sueño húmedo pero no el nuestro, nosotros dejamos trabajar a los periodistas de Telemadrid o de cualquier otro medio en paz", ha trasladado.

Además, García Martín ha criticado la supuesta "pluralidad" de TVE, en la que "sale ocho veces Óscar López como secretario general del PSOE de Madrid, y luego, otras ocho, sale como ministro del Gobierno Central".

LA DENUNCIA DE CCOO

Este mismo jueves, la sección sindical de CCOO en Telemadrid ha remitido una carta a la dirección de la cadena exigiendo "una rectificación inmediata" de las declaraciones realizadas por el periodista Vicente Gil en el programa 'Buenos Días', en las que "acusa a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a diversas ONG humanitarias de ser cómplices de Hamás".

CCOO de Madrid considera que estas afirmaciones son "profundamente irresponsables, infundadas y que atentan contra el trabajo esencial que realizan organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales en contextos de extrema vulnerabilidad".

Así, ha subrayado que la ONU y las ONG desempeñan "una labor humanitaria imprescindible en zonas de conflicto, protegiendo vidas, garantizando el acceso a derechos básicos y promoviendo la paz".