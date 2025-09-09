Comunidad defiende la calidad de las residencias de mayores con "12.000 visitas en 500 centros en dos años"

Archivo - La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, con una mujer mayor en su visita a la residencia Nuestra Casa de Collado Villalba, Madrid, el 11 de julio de 2025. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha defendido que el Plan de Calidad e Inspección del Gobierno regional para supervisar las residencias de mayores de la región "está funcionando" y ha explicado que se han realizado "12.000 visitas en 500 residencias en dos años".

En declaraciones a los medios, Dávila ha argüido también que se han ejecutado "más de mil auditorías para valorar la alimentación de los usuarios", después de que este lunes la Cadena SER informara de que en 2024 se impusieron 32 sanciones en residencias de mayores por causas como la ratio de personal los problemas con la medicación.

"La actividad que estamos realizando en nuestro Plan de Calidad, con 12.000 visitas a 500 residencias, lo que indica es que está funcionando, porque lo que hacen nuestros inspectores y técnicos a la hora de visitar una residencia es ver lo que afecta a la calidad de vida de las personas", ha detallado Dávila.

En este sentido, ha indicado que el Gobierno regional va a seguir trabajando "para mejorar la calidad de vida de las personas mayores o con discapacidad".