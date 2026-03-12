La Comunidad defiende la colaboración público-privada "transparente y rigurosa" mientras Gobierno "desguaza la Sanidad"

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha defendido la colaboración público-privada de una forma "transparente y rigurosa" y apuesta por un modelo "de eficiencia sanitaria que prioriza la excelencia", mientras el Gobierno de la nación "desguaza la sanidad".

En la sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid, la responsable sanitaria de la Comunidad ha señalado que en la región se garantiza "la equidad en el acceso y la sostenibilidad del sistema", a la vez que ha acusado al PSOE de "mentir" porque el Gobierno regional "audita y garantiza" todos los contratos y no "perdona absolutamente nada", ha respondido al diputado del PSOE Carlos Moreno Vinués.

"Conseguimos datos muy positivos, como el índice de competitividad regional que estamos por delante de Estocolmo, somos la región sanitaria mejor de Europa y además nos avalan resultados que son indicadores, eso que sirve para la gestión sanitaria y que mide la realidad, no las mentiras que dice usted", le ha espetado.

Todo ello, ha asegurado que lo hace "a pesar de su Gobierno y a pesar del Ministerio de Sanidad que actúan movidos por hacer oposición a Madrid" y donde poniendo "el interés político por encima de los ciudadanos".

"Está desguazando la Sanidad quitando presupuesto y critican en Madrid lo que defienden en otras comunidades autónomas", ha denunciado Matute, ya que ha trasladado que el Ministerio de Sanidad "ha concedido a Quirón toda la prevención del Ministerio de Sanidad".

Por su parte, el diputado socialista ha reprochado que la "única prioridad" del Gobienro regional sea "liquidar deuda con Quirón" e impulsar "una selectiva barra libre de financiación solo con los hospitales para los que trabaja la pareja de la presidenta".

"Su incapacidad contable está esquilmando de recursos a los grandes hospitales públicos y por ahí sí que no vamos a pasar, señora consejera", ha reprochado a Matute, a quien le ha criticado que "no abra hospitales públicos ni mejore las condiciones de los profesionales" sanitarios en la región.