La Comunidad defiende consolidar plazas para menores extranjeros no acompañados ante la "inacción" del Gobierno central

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha defendido que la Comunidad de Madrid consolide plazas para menores extranjeros no acompañados ante la "inacción" del Gobierno de España y a "lo que pueda venir" en el futuro.

Así lo ha manifestado este viernes a los medios de comunicación desde el Hospital Beata María Ana tras conocerse que el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para 2026 contempla una nueva licitación de un nuevo acuerdo marco para menores extranjeros no acompañados en primera acogida, con una previsión de 180 plazas.

"Desde hace dos años vivimos una crisis migratoria en la que se ha producido una llegada masiva de menores extranjeros no acompañados. Tras la inacción del Gobierno, obviamente no podemos seguir funcionando con contratos de emergencia", ha subrayado.

En este sentido, la consejera madrileña ha cargado contra el Ejecutivo central al no conocerse "su planificación para estas personas" y ha insistido en que "por rigor" la Comunidad "tiene que consolidar estas plazas".

Asimismo, ha vuelto a censurar al delegado del Gobierno, Francisco Martín, porque hasta ahora "no ha hecho nada" con los expedientes de los menores no acompañados y ha recordado que hace siete meses enviaron las solicitudes para el retorno de aquellos que presentan "graves dificultades de adaptación".

Precisamente, este lunes Dávila envió una carta a Martín, a la que tuvo acceso Europa Press, para exigir la repatriación de 58 menores no acompañados con el objetivo de "garantizar su protección, prevenir situaciones de trata o consumo de drogas y preservar el bienestar del resto de jóvenes acogidos y de los profesionales que los atienden".

"Hay que recordarle que su labor es recabar la información y contactar con los países de origen para proceder al inicio del retorno de estos menores. Es la mejor decisión que podemos adoptar por ellos", ha apuntado.