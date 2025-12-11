La Comunidad defiende fiscalidad que no "extorsiona" a contribuyentes y Más Madrid le reprocha que fomente "desigualdad"

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, interviene durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 11 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha defendido este jueves que la fiscalidad de la Comunidad de Madrid, que no "extorsiona ni ahoga" a los contribuyentes, mientras que Más Madrid le ha reprochado que fomente la "desigualdad" y no defienda "la meritocracia que tanto cacarea".

"Lo que tenemos en cuenta es una eficiencia del gasto público, concepto que ustedes no conocen. El 90% de nuestro dinero en los presupuestos va a gasto social", ha reivindicado la consejera en la sesión de control al Gobierno en el Pleno, en respuesta al diputado de Más Madrid Emilio Delgado, de quien ha subrayado que espera que le elijan como "macho alfa de su agrupación".

Así, ha señalado los Presupuestos del Gobierno regional para 2026 tienen "los recursos necesarios para hacer frente a todos los servicios públicos" y estaría mejor si "el Gobierno no expulsara la inversión" y no apostara por un modelo de "más impuestos, más gasto y más ineficiente".

En concreto, se ha referido también a las enmiendas que ha presentado Más Madrid a las cuentas haciendo "una agrupación de 50 enmiendas que lo que hacen es reducir 1.100 millones de euros y se dedican a cuestiones tan importantes como el plan de descarbonización del Sermas".

Considera Albert que en Más Madrid son "demagógicos y nunca han gestionado" al creer que se puede hacer una red de hospitales de media estancia con "cinco millones de euros". "¿Sabe lo que tienen en común todas estas enmiendas que han presentado? ¿De dónde quitan el dinero? De las recetas públicas", le ha criticado.

Por su parte, Delgado ha reprochado que el Gobierno regional "perdone todos los años más de 4.500 millones a grandes fortunas" en impuestos, que están pensados para equilibrar la balance y luchar contra la desigualdad.

"Escuchamos en los audios al CEO de Ribera Salud reconocer lo que venimos denunciando desde hace años, que esto es un puñetero negocio que viene a darnos la razón y que esas comisiones terminan en el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Porque aquí no es que falte dinero, es que el dinero termina en el ático equivocado, señorías", ha denunciado.