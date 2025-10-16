La Comunidad defiende la gestión de la educación concertada frente a las críticas del PSOE por las cuotas "irregulares"

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha defendido la gestión de la Educación concertada por parte del Gobierno regional, frente a las críticas del PSOE, que ha alertado de que "el cien por cien de los colegios concertados cobran cuotas" en lo que considera un sistema que "vulnera de forma flagrante la ley".

Viciana ha recordado las dos resoluciones adoptadas en 2021 y 2022 de la Dirección General de Educación Concertada sobre becas y ayudas al estudio, que recogen los principios que deben guiar estas actividades y que no supongan una "discriminación" por motivos económicos ni académicos.

En respuesta a la diputada socialista Emilia Sánchez Prieto en la sesión de control del Pleno de la Asamblea, el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid ha incidido en que el Gobierno regional estipula que las actividades extraescolares deben ser "voluntarias y que no pueden exigirse para la evaluación académica del alumno ni ser tenidas en cuenta en sus calificaciones".

A pesar de estas explicaciones, Sánchez Prieto ha alertado sobre lo que considera un "sistema estructural de cobros irregulares sostenidos con fondos públicos" y además "tolerados" por la propia Consejería de Educación. Todo esto con lleva unas "consecuencias gravísimas" por la "exclusión de menores" y "castigos por no pagar".

"El 41 por ciento de los colegios incumple la transparencia que exige su normativa y la voluntariedad real es una excepción. Pero no hay expedientes, no hay sanciones, no hay inspecciones. Hay connivencia", ha reprochado la diputada socialista que ha acusado a la administración de "avalar", "participar" y "financiar" este sistema.

Finalmente, frente a estas críticas, Viciana ha incidido en que la Comunidad de Madrid apuesta por la libertad de elección educativa y que la Inspección Educativa regional ha supervisado la mitad de los centros concertados --276 colegios-- con resultados "muy positivos" y tan solo se han tenido que elaborar informes sobre reclamaciones de pagos en 20 centros.