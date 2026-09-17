La Comunidad defiende su gestión del "peor incendio de su historia" y oposición le reprocha haber recurrido al Gobierno

Archivo - Vista del humo del incendio forestal, a 27 de julio de 2026, en Navas del Rey, Madrid (España). Los incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid han reducido su avance durante la noche, una evolución que ha permitido a los medios de - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha destacado la gestión del Gobierno madrileño del "peor incendio de la historia" de la región, registrado el pasado mes de julio en la Sierra Oeste, mientras que la oposición le ha echado en cara su "fracaso" y el haber recurrido al Ejecutivo central para que asumiera el mando de la emergencia.

En su comparecencia en la Asamblea de Madrid, el consejero Novillo ha repasado la evolución de los incendios forestales de este verano --a pesar de que aún no ha terminado el periodo de riesgo extremo-- que en esta ocasión se han concentrado en el incendio de Lozoyuela a mediados de julio, y el de la Sierra Oeste, declarado el 22 de julio y que llegó a calcinar hasta 24.000 hectáreas, evacuar doce municipios y afectar a unas 56.500 personas, obligando a declara la situación operativa 3 y dejar la gestión en manos del Gobierno central.

El responsable de la cartera del Interior ha recordado que este gran incendio, originado en Almorox (Toledo) y que debido a su evolución desfavorable y otros incendios añadidos, se convirtió en una de las peores catástrofes de la región madrileña. De hecho, las llamas llegaron a cobrar un potencial de arrasar hasta 300.000 hectáreas según encaraba el eje Gredos-Guadarrama.

En su análisis de la causa de este incendio, Novillo ha señalado directamente a los retos a nivel de gestión forestal, cómo trabajar en un contexto de interfaz urbano-forestal en el que se intercalan masas de vegetación con núcleos urbanos, así como el factor climático y las elevadas temperaturas registradas en la región durante los meses de verano.

El consejero ha defendido que la actuación estuvo marcada por la prioridad de proteger vidas y viviendas y ha señalado que la emergencia obligó a movilizar medios terrestres y aéreos de distintas administraciones. También ha reivindicado la coordinación con la Unidad Militar de Emergencias (UME) y con otras comunidades autónomas.

En este sentido, Novillo ha puesto en valor el trabajo de los servicios de emergencia de la Comunidad de Madrid, al tiempo que ha argumentado que "se hizo lo que se tenía que hacer" a la hora de reclamar al Gobierno que tomase el mando de la emergencia. "Si este incendio no es de nivel 3, que venga y Dios si lo vea", ha señalado.

El consejero ha defendido la capacidad de gestión de la Comunidad de Madrid, los medios destinados al Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA), así como que la región acumula la mayor concentración de bomberos de Europa para trabajar en una de las mayores extensiones de masa forestal.

"Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo autocrítica, vamos a seguir mejorando el dispositivo, vamos a seguir sobre todo actuando sobre el territorio", ha remachado el consejero Novillo, animando al resto de fuerzas parlamentarias a apoyar las próximas iniciativas legislativas que el Gobierno lleve a la Cámara.

Novillo ha señalado que, a 13 de septiembre, se habían registrado 231 incendios en la región, un 7 por ciento menos que la media anual, y que el 78 por ciento habían quedado en fase de conato. La superficie forestal afectada ascendía a unas 22.500 hectáreas, según los datos aportados durante la comparecencia.

PASAR EL MANDO AL GOBIERNO PARA "ELUDIR RESPONSABILIDADES"

Frente a esta posición, los grupos de la oposición han cuestionado durante la comparecencia la gestión de la emergencia, los recursos destinados a prevención y la respuesta adoptada por el Ejecutivo autonómico. Entre sus críticas, han reprochado a la Comunidad haber tenido que recurrir al Gobierno central para asumir el mando de la emergencia.

Mientras que el diputado socialista José Luis García Sánchez ha echado en cara a Novillo haber recurrido al Ejecutivo central para "eludir responsabilidades" del incendio; el diputado de Vox Íñigo Henríquez de Luna ha puesto en duda que esta fuera la decisión más oportuna.

Novillo ha rechazado estas críticas y ha defendido que la solicitud de la intervención estatal respondía a la dimensión que podía alcanzar el incendio y al marco establecido por el Sistema Nacional de Protección Civil. En este sentido, ha señalado que en sus doce años al frente de distintas responsabilidades de emergencias ha solicitado en tres ocasiones el nivel 3, durante la pandemia, el apagón y este incendio, y que el Gobierno ha actuado cuando "no había escapatoria".

Desde el PP han respaldado la decisión de activar el nivel 3 y han acusado al delegado del Gobierno en Madrid de retrasar la respuesta a la petición de elevar la emergencia y de que los medios aéreos pesados del Estado llegasen tarde. El PSOE ha rechazado estas críticas y ha defendido la actuación del Gobierno central durante la emergencia.

BOMBEROS FORESTALES, PREVENCIÓN Y MEDIOS

Los grupos de la oposición también han cuestionado los recursos destinados a prevención y extinción y la situación de los bomberos forestales. Mientras el PSOE ha reclamado el cumplimiento de la normativa sobre estos trabajadores y ha criticado las cifras de efectivos aportadas por el Gobierno regional, desde Más Madrid han reclamado mayor transparencia sobre el operativo y un informe exhaustivo que determine qué funcionó y qué no durante el incendio.

El diputado socialista García Sánchez ha señalado que, según sus datos, la Comunidad contaba con 1.700 bomberos funcionarios, de los que 1.300 se dedicarían a extinción, además de unos 420 trabajadores de Tragsa, y ha denunciado la reducción de efectivos de esta empresa pública y la situación de los fijos discontinuos.

Por su parte, el diputado de Más Madrid Alejandro Sánchez Pérez ha planteado, entre otras medidas, crear una unidad especializada en incendios forestales dentro del 112, incrementar las tareas preventivas, ayudar a los municipios a elaborar sus planes de actuación y reforzar las campañas y simulacros.

Novillo ha rechazado las críticas sobre la falta de medios y ha asegurado que Madrid cuenta con "2.100 bomberos forestales", incluyendo a los bomberos funcionarios y los 419 trabajadores forestales de Tragsa, además de destacar que se han duplicado las hectáreas de prevención realizadas durante la última década y el presupuesto del Cuerpo de Bomberos. El consejero ha defendido también el trabajo realizado por los bomberos forestales durante el incendio y ha exigido "respeto" para el colectivo.