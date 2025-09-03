La Comunidad defiende que ha hecho "todo lo que está en su mano" con Tragsa para mejorar condiciones de Bomberos

Varios bomberos forestales durante una rueda de prensa del comité de empresa del servicio de Bomberos Forestales de la Comunidad, frente a la Conserjería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, a 14 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha defendido este miércoles que la Comunidad de Madrid ha hecho "todo lo que está en su mano" con Tragsa para mejorar las condiciones de los Bomberos Forestales.

Así lo ha expresado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno después de que los efectivos de las Brigadas Forestales contratados por Tragsa que trabajan en la Comunidad de Madrid hayan de que seguirán con su huelga indefinida si no hay "condiciones dignas de trabajo" y hayan exigido a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que permita la negociación, en una nueva protesta.

Sobre ello, el consejero ha afirmado que la Comunidad de Madrid se ha comprometido con Tragsa en la mejora de las condiciones económicas a partir de enero y le ha pedido a la empresa que haga su trabajo, así como el Gobierno central.

"La parte que corresponde a la Comunidad de Madrid ya la hemos realizado y lo que esperamos es que el Gobierno central haga su parte, igual que se hizo con los Bomberos Forestales que dependen del Ministerio del Medio Ambiente", ha defendido García Martín.