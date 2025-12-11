La Comunidad defiende que su Ley de Universidades es "de consenso" tras reunirse "en casi 30 ocasiones" con rectores

El consejero de Educación y Universidades, Emilio Viciana (i), durante el pleno de la Asamblea de Madrid. - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, ha defendido la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) es "buena, necesaria y de consenso" tras reunirse "en casi 30 ocasiones" con los rectores de las universidades públicas.

Así lo ha expuesto en el Pleno de la Asamblea en una interpelación en la que ha dado cuenta de la política general del Consejo de Gobierno en materia de universidades públicas. "Nuestra política universitaria es hacer una ley que conecte todas las enseñanzas superiores entre sí y con la ciencia. Que potencie a las universidades públicas y les ayude a alcanzar sus objetivos", ha defendido ante la Cámara.

Así, asegura que esta ley "ayuda a los estudiantes" y en ella se ha "escuchado a todos", en especial a los rectores, que les han "manifestados sus preocupaciones y cuyas aportaciones que han sido tenidas en cuenta e incorporadas al texto del borrador con el mejor espíritu constructivo".

Viciana ha desgranado que este borrador se ha remitido ya a los miembros del Consejo de Universidades para su examen y que sigue avanzando en su tramitación y pronto "será una realidad", frente a la Ley de Universidades (LOSU) nacional que "nos e negoció con nadie".

"Desde la Consejería de Educación hemos hecho el mayor estudio que se ha hecho nunca sobre las universidades, nunca hecho ni en la comunidad autónoma de Madrid, ni en España, ni en ninguna otra comunidad autónoma", ha defendido, a la vez que ha espetado que Más Madrid está haciendo un esfuerzo "inútil" porque esta ley "va a salir adelante".

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Por su parte, la diputada de Más Madrid María Pastor ha cargado contra Viciana reprochándole que su primera ley como consejero haya sido el reconocimiento de una universidad privada y no la Ley de Universidades anunciada "hace dos años" , pero que "no soluciona los problemas de asfixia económica de las universidades públicas, sino que los cronifica".

Ha afirmado que es una norma elaborada por gente que "no tiene absolutamente ni idea" de educación y universidades y que ha tenido un proceso "absolutamente oscuro, chapucero, antidemocrático, sin hablar con nadie". "Solo hay una cosa que decir sobre esta ley. Retírela y repare el daño con financiación", ha zanjado Pastor.

Por último, ha reprochado que el PP lleve años "reduciendo la inversión, aumentando la precariedad, reduciendo las plazas y eliminando la oferta" porque "la única forma de que esas 14 universidades privadas" que están en la Comunidad de Madrid es que haya un Gobierno del PP "atacando la universidad pública madrileña".

Por su parte, el portavoz adjunto de Vox José Antonio Fúster ha recordado que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, anunció que iba a promocionar una nueva Ley de Universidades para defender "la libertad y la excelencia frente a ese lastre que es" la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y que llegaría antes de 2024.

Así, Fúster ha cargado contra la tardanza de esta norma, afirmando que " lo único que hay es un borrador un texto fantasma que circula pero que no se tramita" en vez de que el Gobierno "hubiera hecho lo que prometió" con un modelo "claro" de las universidades públicas.

Por el PSOE ha intervenido Esteban Álvarez quien ha alertado de que por las políticas del PP la universidad en Madrid está "muy debilitada" al ser "la peor financiada de toda España", la que más cobra a las familias y donde hay más gente "atendiendo la universidad privada y los centros adscritos, el doble que en el resto de España".

Álvarez ha criticado el cambio de modelo hace unos años en el que convivían la universidad privada con la pública, siendo esta última la "columna vertebral" del sistema, mientras que ahora se concibe "la universidad como un mercado". "El que pueda pagar que entre y el que no que se vaya", ha resumido.