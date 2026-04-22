La Comunidad defiende sus mesas de trabajo con sindicatos mayoritarios de Infantil y exige a Tolón la reducción de ratio

Decenas de personas durante una concentración de docentes de escuelas infantiles frente a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, a 15 de abril de 2026, en Madrid (España). Desde el martes 7 de abril, las escuelas infantiles de la Comunidad d - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha defendido sus mesas de trabajo con los sindicatos mayoritarios de Educación Infantil --FSIE, USO, UGT y CC.OO-- y ha exigido a la ministra de Educación, Milagros Tolón, que legisle para la reducción de ratios en esta etapa.

Así lo ha manifestado este miércoles el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se ha celebrado en la Real Casa del Correos, sede del Ejecutivo autonómico.

En la tercera semana de huelga indefinida de los trabajadores en la región, la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles, organizadora de las movilizaciones, ha reclamado una reunión con la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, para trasladar sus reivindicaciones.

Preguntado por esta cuestión, García Martín ha destacado que la semana pasada se reunió con las organizaciones sindicales más representativas de este sector, donde acordaron tener un espacio de trabajo permanente, "como no puede ser de otra manera".

"Este Gobierno es permeable. Hablamos, como no puede ser de otra manera, con los representantes de los trabajadores, organizaciones sindicales y patronales. Apoyamos a las trabajadoras y lo que le pedimos a la ministra de Educación es que haga su trabajo y que no esconda la cabeza debajo del ala", ha insistido.

ACTUALIZACIÓN DE PLIEGOS

Al hilo, el portavoz del Ejecutivo autonómico ha explicado que la Comunidad de Madrid está aplicando la normativa básica y las subidas salariales a aquellas trabajadoras de la Educación Infantil en la región que están en escuelas infantiles de gestión directa.

"Esas subidas que son aprobadas a través del Ministerio de Función Pública. Estamos actualizando todos los pliegos de las escuelas infantiles de gestión indirecta para adaptarlos precisamente al convenio colectivo acordado entre los representantes de los trabajadores y de la patronal", ha subrayado.

PIDE A TOLÓN BAJAR RATIOS

Asimismo, García Martín ha recordado la misiva que ha remitido Zarzalejo a la ministra de Educación, que solicitaba legislar para la bajada de ratios. Ha pedido que las reivindicaciones de los profesionales sean parte del anteproyecto de la nueva ley educativa.

"Todos los balones están en el tejado del Ministerio de Educación, por mucho que quiera confundir y por mucho que quiera dar la sensación de que son las comunidades autónomas las que tenemos que desarrollar y aprobar estas medidas", ha censurado.