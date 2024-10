MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad, Rocío Albert, ha defendido este lunes, tras las manifestaciones que tuvieron lugar este fin de semana contra los precios del alquiler, las políticas de Vivienda que impulsan desde el Gobierno regional y ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de buscar "justificarse" cargando contra ellos.

En declaraciones a los periodistas, tras participar en un encuentro económico organizado por Political Intelligence en la capital, la consejera madrileña ha recordado que las manifestaciones que tuvieron lugar este fin de semana no fueron solo en Madrid sino que tuvieron lugar "en toda España" porque el país tiene el problema de que "hay más demanda que oferta", que viene "derivada de que durante mucho tiempo se han cortado los desarrollos urbanísticos por leyes muy restrictivas".

"Nosotros seguimos con nuestro plan. Por un lado, de las 8.500 viviendas que ya están construyéndose, más las 2.500 que se van a licitar dentro de muy poco, pero sobre todo, con una ley que liberaliza mucho y que permite que se aumente mucho la oferta", ha subrayado a continuación.

Y es que Albert ha insistido en que se trata de un problema de oferta "que se ha intensificado como consecuencia de la Ley de Vivienda del Gobierno central", porque cuando se pone en marcha una norma "de precios máximos" lo que se produce es que cada vez más personas deciden "dejar de alquilar sus casas".

"Los propietarios dicen a este precio no me interesa y, además, si tengo la posibilidad de que me la inquiokupen como ocurre, porque cada vez se dan más facilidades a la okupación, pues lo que acaba de ocurriendo es que se reduce mucho la oferta", ha sostenido.

Por ello, ha reiterado que desde el Gobierno de la Comunidad no van a aplicar la ley de zonas tensionadas porque en todos los casos donde se ha desarrollado "se ha reducido la oferta, se ha expulsado a los que querían poder encontrar una vivienda" y al final "ha sido más un problema que una solución".

En cuanto a las palabras de la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, FP y Deportes, Pilar Alegría, quien cargó este mismo lunes contra el Gobierno regional por no aplicar la ley, Albert ha sostenido que a la ministra "le gusta mucho últimamente no decir la verdad" y cree que lo que busca en "justificarse".

En este punto, le ha recordado que en Cataluña que, es el "primer sitio donde se ha apoyado las zonas tensionadas, se ha reducido la oferta un 17%". "A lo mejor los precios no suben, porque no pueden subir, pero si no tienes oferta qué más te da que los precios no suban. Es un sistema que nunca funciona", ha zanjado.