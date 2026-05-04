La Comunidad defiende el viaje de Ayuso a México ante las críticas y remarca que son un "gobierno austero"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha defendido el viaje institucional de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a México ante las críticas y ha remarcado que entre las "fortalezas" que llevarán se encuentra el que son ""un gobierno austero".

García Martín ha respondido así a los medios a una pregunta que ha hecho referencia a la noticia de la 'Cadena Ser' en la que publicaba este lunes que el Gobierno regional ha pagado "más de 300.000 euros para que Madrid sea invitada de honor" en la feria de San Marcos, en Aguascalientes, México.

"Nosotros tenemos una agenda internacional donde tratamos de mostrar las fortalezas que tiene nuestra región en el mundo, somos un gobierno austero, pero precisamente por eso también es una agenda internacional donde en este viaje a México podremos reforzar esos lazos culturales y también económicos", ha subrayado García Martín en un audio difundido a la prensa durante su visita a las 111 viviendas públicas que se van a construir en Torrejón de Ardoz.

En este sentido, el portavoz ha recordado que México es el segundo inversor extranjero en la región junto con los Estados Unidos y que la agenda de viaje de Ayuso se centrará en reuniones con inversores, empresarios y gobernadores de los distintos estados de México.

"La propia presidenta representará a la Comunidad de Madrid en los Premios Latinos, también en esa feria de San Marcos, donde la Comunidad de Madrid es la región invitada", ha destacado.

Asimismo, García Martín ha argumentado que "más de la mitad de toda la inversión extranjera" que llega a España llega a la Comunidad de Madrid gracias a "las políticas liberales y económicas".

"Esto es gracias a la agenda internacional donde la presidenta tiene la oportunidad de mostrarle al mundo lo mucho y bueno que se hace aquí en nuestra región", ha hecho hincapié el consejero.

Durante su estancia de 10 días en el país norteamericano, Díaz Ayuso desarrollará su agenda oficial en la capital Ciudad de México, Monterrey, Aguascalientes y Xcaret Riviera Maya.

Este nuevo viaje institucional a México desde el domingo al 12 de mayo, su segundo al país tras el anterior en abril de 2024, es el tercero al exterior de la presidenta de la Comunidad de Madrid en 2026 después de los que ha realizado a Nueva York (EEUU) y Bruselas (Bélgica).

México es, tras Estados Unidos, el principal inversor americano en la Comunidad de Madrid, región que acapara el 98% del total dirigido a España con más de 1.000 millones de euros en 2025.