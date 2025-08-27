La Comunidad destaca que el 75% de incendios se quedaron en conato, lo que destaca la "eficacia del sistema"

Archivo - El consejero de Medio Ambiente, Interior y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha presentado este miércoles el balance de la campaña de prevención y extinción de incendios, destacando que, hasta el pasado 25 de agosto, se han producido en la región 198 incendios, de los cuales 148 han sido conatos, lo que representa un 75 por ciento y evidencia la "eficacia del sistema".

De acuerdo con Novillo, en estos incendios se han visto afectadas 3.710 hectáreas de terreno forestal, distribuidas en 537 hectáreas de arbolado, 1.381 hectáreas de matorral y 1.792 hectáreas de pastos. El consejero ha subrayado la colaboración de la Comunidad de Madrid con otras regiones, especialmente con Castilla y León, a donde se han desplazando 22 dotaciones terrestres, cinco unidades de mando, cuatro equipos de maquinaria pesada y 13 helicópteros.

La Comunidad de Madrid ha incrementado un 30% la superficie tratada por brigadas y proyectos de pastoreo preventivo, "multiplicándose por siete en los últimos diez años, con más de 20.000 cabezas de ganado", según ha destacado Novillo en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha destacado que la inversión global de la campaña se ha incrementado un en un ocho por ciento, hasta los más de 51,8 millones de euros.

En este sentido, Novillo ha anunciado un ambicioso proyecto para multiplicar por 20 la gestión forestal, "pasando de 18.504 metros cúbicos de madera extraídos a 357.333 metros cúbicos". Además, ha confirmado el compromiso de incorporar 125 nuevos bomberos y firmar un acuerdo de 125 millones de euros para 1.700 efectivos en los próximos tres años.

Por último, el titular de Medio Ambiente ha exigido al Gobierno central la "rectificación" del acuerdo sobre zonas afectadas por emergencias y ha explicado que están trabajando en la mejora de las condiciones laborales de las brigadas forestales, con la intención de consolidar 425 efectivos durante todo el año a partir de mayo próximo.