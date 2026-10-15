Comunidad destaca efectos de migración "descontrolada" en educación y Vox dice que no pueden caber "todos los acentos"

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, interviene durante una sesión plenaria, en la Asamblea de Madrid, a 15 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ha destacado este jueves los efectos que genera la inmigración "descontrolada" en el sistema educativo madrileño y Vox le ha espetado que en Madrid no pueden caber "todos los acentos".

Así lo ha expresado la consejera en la sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid, después de que el diputado de Vox José Antonio Fúster le haya preguntado por el efecto que puede tener el incremento de alumnos en la calidad educativa de la región.

"Claro que afecta no sólo a los alumnos españoles sino a todo el sistema educativo. Esto es una evidencia, no se puede esconder. Y no lo digo yo, ni lo hizo el Partido Popular ni lo hizo Vox. Lo hizo el informe PISA, que recoge que en todos los países europeos existe una brecha importante entre los alumnos nativos y los alumnos inmigrantes de cada país y esto no lo podemos olvidar", ha señalado la consejera.

En este contexto, ha criticado que desde el Gobierno de la nación se estén fomentando migraciones "sin ningún tipo de planificación, totalmente masivas y descontroladas", algo que es "una prueba de fuerza importante para el sistema" que puede afectar a todos los alumnos.

Es por ello que Zarzalejo ha recordado que el Gobierno madrileño acumula seis acciones judiciales contra el Gobierno de España para "frenar y contrarrestar estas políticas migratorias". "Todos los españoles, absolutamente todos, estamos sufriendo un Gobierno de la Nación que no defiende nuestras fronteras, que está dando las gracias al país invasor mientras que tiene aparcados buques de guerra en nuestras costas y en nuestras aguas y que quiere repartir a los menores no acompañados tratándolos de peones para perjudicar al adversario político", ha expresado.

En este contexto, ha defendido que no quieren ningún tipo de "segregación por ningún tipo de criterio" en las aulas madrileñas, tampoco por nacionalidad, y no quieren que en Madrid ocurra lo que está sucediendo en París con "profesores atacados". "Nosotros queremos la paz", ha enfatizado.

De su lado, Fúster ha puesto el foco en la educación pública francesa, "que ha colapsado" si bien ha destacado que no ha sucedido por "combustión espontánea". "Los franceses han cocinado esto a fuego lento. También por la incapacidad de (Emmanuel) Macron, por supuesto, y de los gobiernos socialistas anteriores para enfrentarse a la realidad", ha asegurado.

Considera que hay que hablar de los efectos de la inmigración "desordenada" en la educación y se ha referido también a la educación que reciben los menores extranjeros no acompañados.