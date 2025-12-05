Comunidad destaca una lista de espera en el Hospital de Torrejón "por debajo de la media" e investiga el uso de material

Archivo - Fachada del Hospital Universitario de Torrejón - DAVID DE LORO - Archivo

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha subrayado este viernes que la lista de espera en el Hospital de Torrejón de Ardoz, centro público gestionado por el grupo privado Ribera Salud, se sitúa "en la media o por debajo de la media" del conjunto de la región en todas las categorías y la evolución de los tiempos de espera a lo largo de este año "ha sido satisfactoria".

Tras conocerse el audio del CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, en el que daba instrucciones para alargar las listas de espera o descartar prácticas no rentables, el Gobierno regional envió al centro un equipo multidisciplinar para conocer la situación 'in situ' y llevar a cabo una inspección preliminar, con dos equipos recabando información actualmente.

Así, la Dirección General de Inspección de la Consejería se encuentra este viernes en el centro para seguir estudiando el asunto y, en concreto, recabar información con los profesionales sanitarios sobre el uso del material quirúrgico y, más en detalle, con auxiliares de enfermería y médicos.

Una medida que se ha adoptado tras la información publicada por el diario 'El País' sobre las instrucciones que dieron los gestores del hospital para reutilizar material sanitario de un solo uso. Según este diario, las directrices consistían en esterilizar catéteres que solo pueden ser reacondicionados por empresas ajenas especializadas.

40 CONTROLES ESTE AÑO

De forma paralela, según ha recordado este viernes la Consejería de Sanidad en un comunicado, todos los años se realizan controles continuos, con auditorías de actividad asistencial, de evaluación de calidad y seguridad, y de gestión económica. "En ninguna de ellas --alrededor de 40 en el ejercicio presente--, se ha detectado las irregularidades denunciadas", han remarcado desde el departamento que dirige Fátima Matute.

En base a esta información recabada hasta el momento se ha comprobado que las cifras de las listas de espera en el centro hospitalario torrejonero "están en la media o por debajo de ella en todas las categorías". En concreto, en consultas la demora media es de 32 días, frente a 60 días de la media de los hospitales de su categoría (nivel 2); en quirúrgica, es de 48 días, frente a los 42 del resto, y en pruebas diagnósticas, es de 3 días, frente a los 57 de media de todos los hospitales, según ha apuntado la Consejería de Sanidad.

En cuanto a la plantilla y actividad del centro, desde el departamento que dirige Fátima Matue han subrayado que el número de profesionales se ha incrementado en el último año en un 2,8%, pasando del 1.168 a 1.201, y también ha aumentado la actividad asistencial.

En la misma línea, desde el Ejecutivo regional se ha recordado que el índice de satisfacción del Hospital de Torrejón, según la encuesta de satisfacción de los pacientes recogida por el Servicio Madrileño de Salud (Sermas), es de 8,5.

Desde el Gobierno autonómico han precisado que la inspección continuará en marcha en los próximos días. Tras la desvinculación del consejero delegado de Ribera Salud del centro hospitalario, desde el departamento de Fátima Matute se ha solicitado una nueva reunión con "el máximo responsable de la compañía".

En este contexto, desde el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso han indicado que, en base a los datos en manos de la Consejería, "nunca hubo sospecha de malas prácticas" en este centro y han relacionado estas denuncias con "redecillas internas".