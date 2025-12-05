Más Madrid y PSOE estudian ir a los tribunales por la gestión del Hospital de Torrejón y critican el modelo sanitario

Archivo - Fachada del Hospital Universitario de Torrejón - DAVID DE LORO - Archivo

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid y PSOE están estudiando ir a los tribunales por la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz y han cargado contra el modelo sanitario de la región que "pone los beneficios por delante de la salud de los madrileños".

Así lo han manifestado este viernes desde la Real Casa de Correos, antes del acto por la Constitución de la Comunidad de Madrid, tras destaparse el audio en el que el CEO de Ribera Salud, que gestiona el centro hospitalario, instaba a rechazar pacientes o prácticas no rentables.

En concreto, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha pedido "dirimir responsabilidades penales y políticas" y "deshacer" este modelo. Ha reclamado asumir "el control 100% público" de los hospitales públicos de la región.

"En los últimos días hemos sabido que el CEO de Ribera Salud ordenó aumentar las listas de espera para aumentar sus beneficios, que cuatro directivos lo denunciaron y se les despidió, que más de 200 trabajadores lo denunciaron y no pasó absolutamente nada. Hoy sabemos que Ribera Salud daba órdenes de reutilizar catéteres de un solo uso para ahorrar dinero", ha alertado.

Bergerot ha recordado que su partido ha exigido la creación de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid para "dirimir responsabilidades políticas" por la concesión a Ribera Salud y para que "respondan quienes han diseñado ese modelo que permite que una empresa privada se esté forrando a costa de la salud de los madrileños".

"Estamos pagando los beneficios de Ribera Salud, estamos pagando los beneficios del Grupo Quirón con nuestra salud y estamos pagando los áticos de Ayuso con nuestra salud. Esto tiene que acabarse. Estamos preparando una denuncia para llevar a la Fiscalía por todas las noticias que hemos conocido, especialmente la de hoy, que sí es delictiva", ha zanjado.

Por su parte, la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, ha señalado que también su partido estudia acudir a la vía judicial y que están tratando de averiguar "qué está ocurriendo no solo en el Hospital de Torrejón, sino en todos los hospitales con gestión privada".

"No se entiende que tras el escándalo conocido tengamos a una presidenta que días después siga escondida y siga sin dar explicaciones. Hemos registrado una comparecencia de la consejera de Sanidad así como preguntas y peticiones de información para esclarecer qué es lo que ha pasado ahí", ha apuntado.