La Comunidad destina 28,7 millones al mantenimiento de las infraestructuras de Metro durante los próximos cuatro años

MADRID 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid invertirá 28,7 millones de euros en el mantenimiento de infraestructuras de Metro durante los próximos cuatro años, todo ello con el objetivo de garantizar la calidad y seguridad de un servicio de transporte público utilizado anualmente por más de 715 millones de usuarios.

El Consejo de Gobierno ha conocido esta semana la propuesta de adjudicación de este contrato, que se estructura en seis lotes en función de las distintas áreas en las que se divide la red del suburbano, según apunta la Comunidad de Madrid en un comunicado.

En concreto, uno de los lotes incluye las Líneas 5 y 7 y el recinto de Canillejas; otro, las Líneas 3 y 12; un tercero, las Líneas 9 y 10; el Ramal Ópera-Príncipe Pío junto a las Líneas 1 y 2; otro más agrupa las Líneas 4, 8 y Metro Ligero 1; y, por último, el correspondiente a las Líneas 6 y 11.

El contrato contempla la conservación de infraestructuras consideradas "clave para el buen funcionamiento" del servicio, como túneles, estaciones, cocheras y depósitos. Los trabajos previstos abarcan tanto actuaciones preventivas como correctivas, con el fin de evitar incidencias que puedan afectar a la circulación de trenes.

Entre las labores incluidas figuran trabajos de albañilería, cantería, cerrajería, cristalería, pintura, fontanería, saneamiento, impermeabilizaciones o pocería, entre otros. El mantenimiento adecuado de estas instalaciones se considera una "prioridad" para reducir averías y mejorar la fiabilidad de la red.

Además, el Consejo de Gobierno ha sido informado de la propuesta de adjudicación de los contratos para el suministro de gas natural en los recintos de Metro de Madrid y de Metro Ligero, una actuación que supondrá una inversión adicional superior a los 7,7 millones de euros.

Con estas actuaciones, el Ejecutivo autonómico refuerza su apuesta por un transporte público eficiente y seguro, que se mantiene como una de las opciones más utilizadas para los desplazamientos cotidianos en la región.