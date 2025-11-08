La Comunidad destinará 1,3 millones para el segundo centro 24 horas de atención a víctimas de violencia sexual

Archivo - La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, durante su visita al nuevo centro de crisis 24 horas para mujeres víctimas de violencia - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La última reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado esta semana una inversión de 2,5 millones de euros para garantizar, a través de dos contratos, la atención integral a mujeres víctimas de violencia y a sus hijos por medio de dos recursos públicos especializados, el segundo centro de crisis 24 Horas destinado a víctimas de violencia sexual

En lo que va de año, estos dispositivos han prestado asistencia ya a casi 800 personas. El Ejecutivo autonómico ha autorizado un gasto de 1,3 millones de euros para financiar el segundo centro de crisis 24 horas destinado a víctimas de violencia sexual entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026.

Este recurso ofrece ocho plazas residenciales de emergencia y atención continua, con un equipo formado por 27 profesionales entre psicólogos, abogados, trabajadores y educadores sociales, técnicos de intervención socioeducativa y auxiliares. Han asistido este año a 211 personas prestando apoyo psicológico, social y jurídico.

También se ha dado luz verde a una inversión de 1,1 millones de euros para la gestión del Centro de Día Pachamama, dirigido a mujeres víctimas de violencia y en riesgo de exclusión social, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. La nueva dotación supone un incremento del 18% respecto al contrato anterior.

Este dispositivo ofrece apoyo psicológico, laboral y educativo para favorecer la autonomía personal y la plena integración de las usuarias. En lo que va de año ha atendido a 566 mujeres gracias al trabajo de un equipo compuesto por trece profesionales, entre psicólogos, educadores y un trabajador social, un abogado, un orientador laboral, un educador infantil y un mediador cultural.

El 92% de las mujeres atendidas el año pasado eran de origen extranjero, principalmente de países iberoamericanos, "lo que refleja la especialización del centro en programas de mediación y asistencia intercultural", ha indicado el Gobierno regional en un comunicado.