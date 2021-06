La Comunidad dice que no está entre sus prioridades "inmediatas" cambiar las leyes LGTBI

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha declarado este martes que no está entre las prioridades inmediatas del Gobierno regional cambiar las leyes LGTBI.

En declaraciones a los periodistas, en la Real Casa de Correos, tras la presentación del Plan Informa, el consejero madrileño sí ha precisado que estas leyes contaban "con una gran claridad normativa cuando salieron del Consejo Gobierno" pero luego en la Asamblea "se realizaron cambios que fueron en contra de la calidad" de las mismas.

"Una norma es una ley no es un programa no es un catalogo de objetivos es una ley que tiene que tiene que obligar a los ciudadanos. No estamos ante una de las prioridades de este Gobierno", ha manifestado.

La derogación de las leyes LGTBI vigentes en la región es una de las prioridades de Vox, partido que el Ejecutivo necesita para sacar adelante Presupuestos y propuestas parlamentarias de calado.